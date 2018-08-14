В Одноклассниках по видеосвязи смогут одновременно общаться 100 человек

Пользователи сначала созваниваются напрямую с помощью p2p-соединения, при увеличении количества звонящих нейросеть оценивает множество параметров (качество связи, загруженность каналов и устройств абонентов) и при необходимости направляет звонок через сервер. Так звонки в ОК обеспечивают лучшее качество связи с помощью p2p-соединения там, где это возможно, и позволяют созваниваться до 100 собеседникам благодаря серверной технологии конференц-связи.
Во время звонка видеопотоки распределяются между собеседниками в зависимости от их активности. Видео того, кто говорит в данный момент, будет лучше по качеству - видеопоток от предыдущего активного пользователя будет в более низком качестве, и так далее.
Групповые звонки доступны в веб-версии соцсети, а также в приложениях ОК на iOS и Android. Для начала конференции нужно созвониться с одним собеседником, после чего просто добавлять новых пользователей из списка друзей в соцсети. При этом каждый из участников звонка также может подключать к беседе своих друзей.
Скоро видеозвонки будут интегрированы с чатами, и собеседники смогут обмениваться файлами, фото и видео.