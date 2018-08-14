В Одноклассниках по видеосвязи смогут одновременно общаться 100 человек

Групповые звонки доступны в веб-версии соцсети, а также в приложениях ОК на iOS и Android. Для начала конференции нужно созвониться с одним собеседником, после чего просто добавлять новых пользователей из списка друзей в соцсети. При этом каждый из участников звонка также может подключать к беседе своих друзей.