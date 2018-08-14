В мэрии Уфы уверены, что дело в отношении Сардарова будет прекращено

- Не могу посвятить во все материалы уголовного дела, есть такое понятие, как тайна следствия. Мы считаем, что все наши позиции и сообщения были абсолютно верными, подтверждением тому является прекращение дела в отношении начальника управления Раиля Еникеева. Мы профессионалы своего дела, мы уверены в своих решениях, думаем, что правоохранительные органы разберутся, - прокомментировал Руслан Тухватшин.