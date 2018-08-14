В мэрии Уфы уверены, что дело в отношении Сардарова будет прекращено

На сегодняшней пресс-конференции управления земельных и имущественных отношений города Уфы чиновники сообщили о своем отношении на арест их коллеги – заместителя начальника управления Эдуарда Сардарова.
Замглавы администрации Уфы Руслан Тухватшин заявил, что все действия управления были правильными и считает, что дело в отношении Эдуарда Сардарова будет прекращено.
- Не могу посвятить во все материалы уголовного дела, есть такое понятие, как тайна следствия. Мы считаем, что все наши позиции и сообщения были абсолютно верными, подтверждением тому является прекращение дела в отношении начальника управления Раиля Еникеева. Мы профессионалы своего дела, мы уверены в своих решениях, думаем, что правоохранительные органы разберутся, - прокомментировал Руслан Тухватшин.
Раиль Еникеев также добавил несколько слов в защиту своего заместителя.
- Я на сто процентов уверен насчет самого себя, своих заместителей и специалистов управления, - сказал он.
По его словам, то, что Сардаров под арестом, еще не означает, что он виноват. «Там состава преступления нет, казна дополнительно увеличилась на 47 млн рублей. Его нам действительно не хватает, он профессионал своего дела», - акцентировал Еникеев.
Напомним, в рамках расследования уголовного дела о незаконных действиях по установлению арендной платы и выделения муниципальных земель Октябрьский районный суд поместил Эдуарда Сардарова под домашний арест на 40 дней. По версии следствия, мэрия города «простила» многомиллионный долг за аренду компании «Росевродевеломпент», которая является собственником ТРЦ «Планета». А также меру пресечения источники уфимских СМИ связывают с расследованием уголовного дела об обстоятельствах выделения мэрией участка возле гостиницы «Тан» структурам предпринимателя Дамира Мугинова.
Медиакорсеть следит за развитием событий.