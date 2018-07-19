В мэрии Уфы прокомментировали домашний арест Сардарова

Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе сообщает, что в администрации Уфы прокомментировали решение Октябрьского районного суда о помещении под домашний арест заместителя начальника управления земельных и имущественных отношений Эдуарда Сардарова.

- Эдуард Сардаров за время работы на должности заместителя начальника Управления земельных и имущественных отношений зарекомендовал себя настоящим профессионалом и ответственным специалистом, имеющий большой опыт работы, скрупулезно выполняющим все возложенные на него обязанности, - цитирует радиостанция позицию городской администрации.

- Администрация города Уфы заинтересована в объективном расследовании и надеется, что правоохранительные органы разберутся во всех аспектах этого дела и суд вынесет окончательное решение, - сообщили в администрации Уфы. - Призываем средства массовой информации не делать поспешных выводов до решения суда. Коллеги, знающие Эдуарда Сардарова лишь с положительной стороны, надеются, что он сможет доказать полную законность своих действий, отстоять свои честь и достоинство.

17 июля СМИ сообщили о том, что чиновник помещен под домашний арест на 40 дней, в рамках расследования уголовного дела о незаконных действиях чиновников по установлению арендной платы и выделении муниципальных земель.