В мэрии Уфы прокомментировали домашний арест Сардарова

В администрации города надеются на объективное расследование.
Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе сообщает, что в администрации Уфы прокомментировали решение Октябрьского районного суда о помещении под домашний арест заместителя начальника управления земельных и имущественных отношений Эдуарда Сардарова.
- Эдуард Сардаров за время работы на должности заместителя начальника Управления земельных и имущественных отношений зарекомендовал себя настоящим профессионалом и ответственным специалистом, имеющий большой опыт работы, скрупулезно выполняющим все возложенные на него обязанности, - цитирует радиостанция позицию городской администрации.
- Администрация города Уфы заинтересована в объективном расследовании и надеется, что правоохранительные органы разберутся во всех аспектах этого дела и суд вынесет окончательное решение, - сообщили в администрации Уфы. - Призываем средства массовой информации не делать поспешных выводов до решения суда. Коллеги, знающие Эдуарда Сардарова лишь с положительной стороны, надеются, что он сможет доказать полную законность своих действий, отстоять свои честь и достоинство.
17 июля СМИ сообщили о том, что чиновник помещен под домашний арест на 40 дней, в рамках расследования уголовного дела о незаконных действиях чиновников по установлению арендной платы и выделении муниципальных земель.
По версии следствия, мэрия города «простила» многомиллионный долг за аренду компании «Росевродевеломпент», которая является собственником ТРЦ «Планета». А также меру пресечения источники СМИ связывают с расследованием уголовного дела об обстоятельствах выделения мэрией участка возле гостиницы «Тан» структурам предпринимателя Дамира Мугинова.