Чиновник мэрии Уфы Эдуард Сардаров помещен под домашний арест

О помещении под домашний арест на 40 дней заместителя начальника eправления земельных и имущественных отношений мэрии Уфы сообщают «Ъ-Уфа» и «Эхо Москвы в Уфе» со ссылкой на собственные источники.

По версии следствия, мэрия города «простила» многомиллионный долг за аренду компании «Росевродевеломпент», которая является собственником ТРЦ «Планета». А также меру пресечения источники СМИ связывают с расследованием уголовного дела об обстоятельствах выделения мэрией участка возле гостиницы «Тан» структурам предпринимателя Дамира Мугинова.

Два источника «Ъ-Уфа» сообщили, что Эдуард Сардаров – первый подозреваемый в этом деле. Он работал заместителем Раиля Еникеева, который является одним из главных фигурантов дела о расселении аварийного жилья в Уфе.