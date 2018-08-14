В Башкирии пятеро депутатов уволилось после сокрытия доходов

Пять депутатов сельских поселений должным образом не отчитались о своих доходах за прошлый год, укрыв сведения об имеющейся сельскохозяйственной технике, прицепах и автомобилях марок «Mercedes-Benz» и «Ваз», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Один из них не сообщил о наличии «Камаза», трех единиц зерноуборочной техники и пяти тракторов.