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В Башкирии пятеро депутатов уволилось после сокрытия доходов

14 августа 2018, 12:14
Мелеузовская прокуратура внесла в адрес советов сельских поселений сельсоветов представления об устранении нарушений.

Пять депутатов сельских поселений должным образом не отчитались о своих доходах за прошлый год, укрыв сведения об имеющейся сельскохозяйственной технике, прицепах и автомобилях марок «Mercedes-Benz» и «Ваз», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Один из них не сообщил о наличии «Камаза», трех единиц зерноуборочной техники и пяти тракторов.

По данным фактам межрайонная Мелеузовская прокуратура внесла в адрес советов сельских поселений Араслановского, Партизанского, Абитовского сельсоветов представления об устранении нарушений законодательства.

Пятеро депутатов досрочно сложили свои полномочия, до рассмотрения актов прокурорского реагирования.

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