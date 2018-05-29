В Башкирии депутата лишили мандата за кражу зернодробилки

Прокуратура Бижбулякского района внесла в адрес Аитовского сельского Совета представление о досрочном прекращении депутатских полномочий, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в октябре прошлого года местный депутат украл с сельскохозяйственного предприятия зернодробилку. Позже его признали в этом виновным.

В соответствии с законодательством полномочия депутата прекращаются досрочно при вступлении в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда.

Но совет сельского поселения проигнорировал свои обязанности и не рассмотрел вопрос о лишении народного избранника статуса.