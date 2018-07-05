В Башкирии депутат организовал незаконную добычу песка

По версии следствия в 2016 году депутат из Стерлитамакского района Башкирии взял в аренду земельный участок, предназначенный для сельскохозяйственных работ. Но вместо того, чтобы выращивать картофель с помидорами и прочими овощами, слуга народа запустил добычу народных недр в виде песка.