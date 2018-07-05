В Башкирии депутат организовал незаконную добычу песка
Сегодня, 09:58ПроисшествияМарат ГареевФото: pixabay.com
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За ущерб в сумме более 10 миллионов рублей ему грозит ответственность по двум статьям уголовного кодекса.
По версии следствия в 2016 году депутат из Стерлитамакского района Башкирии взял в аренду земельный участок, предназначенный для сельскохозяйственных работ. Но вместо того, чтобы выращивать картофель с помидорами и прочими овощами, слуга народа запустил добычу народных недр в виде песка.
Добытую песчано-гравийную смесь депутат продавал через различные частные предприятия по всей Башкирии. В итоге природе родного края причинен ущерб в сумме более 10 миллионов рублей.
- В отношении депутата возбудили уголовное дело по статьям за незаконное предпринимательство и кражу в особо крупном размере, – рассказали в республиканском управлении Следственного комитета Башкирии.
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