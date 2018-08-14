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Ирек Ялалов: В идеале – разместить новый стадион на Уфимском полуострове

14 августа 2018, 12:29
Глава администрации Уфы рассказал о новом футбольном стадионе.

В перерыве матча «Уфа» - «Краснодар» глава администрации Уфы Ирек Ялалов, который пришел поболеть за уфимскую команду, рассказал Медиакорсети о планах по строительству в городе нового футбольного стадиона.

- Надеюсь, что когда в Уфе построят новый современный стадион, чисто футбольный, у нас и посещаемость вырастет, и в первую очередь качество и удобство для зрителей возрастет, - сказал Ирек Ялалов.

- А уже определились с площадкой, где он будет построен?

- Мы сейчас с Рустэмом Закиевичем (Хамитовым) эту тему обсуждаем. Предложено несколько площадок. Специалисты должны посмотреть. Эта площадка должна устраивать в первую очередь горожан. Должны быть удобные подходы к стадиону, подъезды. Логистика должна быть устроена таким образом, чтобы туда поехал болельщик.

Пока три площадки основных рассматриваются, первая - по дороге в аэропорт, вторая – Затон, слева от нового моста, чуть ли не на берегу Белой, и третья – несколько вариантов в районе Уфимского полуострова (между реками Белая и Уфимка – прим.). Конечно, в идеале - разместить стадион на полуострове.

- А место возле театра «Нур» не рассматривается?

- Нет. Там не проходит по нормативам, там невозможно разместить парковки, и по системе безопасности не проходит. Сейчас жесткие нормативы, особенно если команда играет в еврокубках. Там можно сделать небольшой стадион, студенческий.

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