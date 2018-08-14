Ирек Ялалов: В идеале – разместить новый стадион на Уфимском полуострове

Пока три площадки основных рассматриваются, первая - по дороге в аэропорт, вторая – Затон, слева от нового моста, чуть ли не на берегу Белой, и третья – несколько вариантов в районе Уфимского полуострова (между реками Белая и Уфимка – прим.). Конечно, в идеале - разместить стадион на полуострове.