«Для города с любовью» : В Уфе откроется детская игровая площадка

В рамках программы «Для города с любовью» ГК «Жилстройинвест» приглашает жителей Уфы на открытие детской игровой площадки, которую компания построила на территории ЖК «Четыре сезона» (г. Уфа, ул. Проспект Октября, 107Б).
Открытие детской площадки состоится 25 августа в 12.00. Во время праздника по этому случаю уфимцев ждут аниматоры, аквагрим, конкурсы и конечно же подарки, сообщили в ГК «Жилстройинвест».
- А в сквере «Четыре сезона» вы познакомитесь с новой жительницей и хозяйкой леса – памятником «Белке», - рассказали в компании. - Сможете первыми увидеть её и сделать фото на память.
Справка. Сквер был построен ГК «Жилстройинвест» в сентябре 2017 года, специально для жителей Уфы, ЖК «Четыре сезона» и близлежащих домов Орджоникидзевского района Уфы.
Программа «Для города с любовью» - проект «Жилстройинвеста» по благоустройству города, в рамках которой уже осуществлено или планируется реализовать: