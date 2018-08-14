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«Для города с любовью» : В Уфе откроется детская игровая площадка

14 августа 2018, 09:17
Открытие детской площадки состоится 25 августа в 12.00.

В рамках программы «Для города с любовью» ГК «Жилстройинвест» приглашает жителей Уфы на открытие детской игровой площадки, которую компания построила на территории ЖК «Четыре сезона» (г. Уфа, ул. Проспект Октября, 107Б).

Открытие детской площадки состоится 25 августа в 12.00. Во время праздника по этому случаю уфимцев ждут аниматоры, аквагрим, конкурсы и конечно же подарки, сообщили в ГК «Жилстройинвест».

- А в сквере «Четыре сезона» вы познакомитесь с новой жительницей и хозяйкой леса – памятником «Белке», - рассказали в компании. - Сможете первыми увидеть её и сделать фото на память.

Справка. Сквер был построен ГК «Жилстройинвест» в сентябре 2017 года, специально для жителей Уфы, ЖК «Четыре сезона» и близлежащих домов Орджоникидзевского района Уфы.

Программа «Для города с любовью» - проект «Жилстройинвеста» по благоустройству города, в рамках которой уже осуществлено или планируется реализовать:

  • Благоустройство сквера по ул. Бульвар Ибрагимова,
  • Создание пешеходной галереи с улицы Ленина в парк им. И. Якутова,
  • Создание сквера «Четыре сезона»,
  • Благоустройство парковой зоны со спортивными и игровыми площадками на склоне реки Сутолоки с выходом к Соборной мечети и монументу Дружбы,
  • Создание сквера вблизи Свято-Сергиевского собора,
  • Замена асфальтированного покрытия на территории Аксаковской Гимназии № 11.
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#Новости#Рустэм Башкирцев#Город
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