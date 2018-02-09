В Уфе появится сквер с фонтаном в форме креста

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Зона отдыха появится на месте гаражного кооператива.
В Уфе появится новый сквер, его разобьют на месте гаражного кооператива рядом с Собором Воскресения Христова и новым жилым комплексом на улице Архитектора Рехмукова. Как сообщает администрация города, владельцев гаражей уже уведомили о сносе, также там отметили, что часть гаражей используются в качестве пунктов приёма металлолома, часть не используется совсем.
Напомним, в ноябре жители улицы Рудольфа Нуриева, с которой будет граничить парк записали обращение к администрации города, с просьбой сделать им дорогу.
18 сентября, совместно с выборами президента Башкирии, в Уфе пройдёт «референдум», в рамках которого горожане смогу выбрать, какие парки и скверы стоит отремонтировать в первую очередь.
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