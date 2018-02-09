В Уфе появится сквер с фонтаном в форме креста

В Уфе появится новый сквер, его разобьют на месте гаражного кооператива рядом с Собором Воскресения Христова и новым жилым комплексом на улице Архитектора Рехмукова. Как сообщает администрация города, владельцев гаражей уже уведомили о сносе, также там отметили, что часть гаражей используются в качестве пунктов приёма металлолома, часть не используется совсем.