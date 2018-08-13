В Башкирии осудят бывшего борца с коррупцией Ильнура Юсупова

В январе 2013 года Ильнур Юсупов арендовал у районной администрации под предлогом пчеловодства более двух гектаров земли в пригороде Уфы, предоставил документы о возведенном на участке строении площадью 120 квадратных метров в то время, как там был лишь фундамент. В апреле 2014 года районная администрация заключила с ним договор купли-продажи земли за 282 тысячи рублей. Далее владелец разделил участок на 16 частей, которые продал или передарил 32 людям из числа своих родственников и друзей. Общая стоимость составила 1,4 миллиона рублей. Угодья располагались в деревне Нурлино Уфимского района. Как сообщали ранее в прокуратуре региона, несмотря на то, что земли были сельхозназначения, на них планировалось строительство коттеджного посёлка, после вмешательства надзорного ведомства работы были прекращены.