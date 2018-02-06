В Башкирии арестовали бывшего полицейского, дарившего казенную землю родне

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему полицейскому, обвиняемому в совершении мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения и превышении должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как следует из материалов дела, подследственный во время работы сотрудником полиции устроил незаконное оформление права собственности на участок в 15 соток своей супруге, а также еще около 120 гектаров досталось на незаконных основаниях 32 людям из числа своих родственников и друзей. Угодья располагались в деревне Нурлино Уфимского района.