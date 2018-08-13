В Башкирии мужчина, не добившийся инвалидности, две недели голодает у администрации

- Вряд ли голодает он, - рассказал Наиль Искаков. - Приходит в 8 утра, уходит в 5 вечера домой. К зданию администрации приходит как на работу. Экспертизам не доверяет. С ним мы общаемся каждый день и говорим о последствиях такой акции для здоровья. Может он что-то кушает, мы же этого не знаем. Голодает он, кажется, седьмой день.