В Башкирии мужчина, не добившийся инвалидности, две недели голодает у администрации

Главное требование жителя Сибая Сафуана Набиева — получить инвалидность. По словам очевидцев, пенсионер начал голодовку еще 1 августа, с тех пор она продолжается.
Известно, что Сафуан Рифович работал бригадиром каменщиков и монтажников, в 2015 году получил производственную травму, связанную с ошибкой крановщика.
- Он любил разговаривать по телефону, перепутал кнопки, результат — ящик ударил меня по спине. В итоге у меня раздроблены ноги, сломаны 8 и 12 позвонки, - рассказывает мужчина.
Но на этом его злоключения не прекратились: в больнице, где мужчина проходил длительное лечение, врачи допустили неправильное сращение костей.
Врачи Магнитогорска заявили, что Сафуану требуется вторая группа инвалидности бессрочно. Однако, мужчине, вопреки судам и хождениям по многочисленным инстанциям этого добиться так и не удалось.
- Экспертиза проводилась в Челябинске, Екатеринбурге. Все они признали — в инвалидности Набиеву отказать. Конечно, он был не согласен. Пытался обжаловать решения, но ему это тоже не удалось даже в Верховном суде РБ, - рассказывает руководитель бюро медико-социальной экспертизы больницы 31 Сибая Фархания Муратова.
Глава администрации Сибая Рустем Афзалов в беседе с корреспондентом местного телевидения посоветовал искать правду не у него в администрации, а в судах:
- Судитесь. Раз пошли в суд. Других вариантов нет у вас. Идите до конца. Зачем вы усугубляете ситуацию голодовкой?
Управляющий делами администрации Сибая Наиль Искаков заявил Медиакорсети, что доверять акции протеста мужчины он, скорее, не склонен.
- Вряд ли голодает он, - рассказал Наиль Искаков. - Приходит в 8 утра, уходит в 5 вечера домой. К зданию администрации приходит как на работу. Экспертизам не доверяет. С ним мы общаемся каждый день и говорим о последствиях такой акции для здоровья. Может он что-то кушает, мы же этого не знаем. Голодает он, кажется, седьмой день.
Напомним, 15 января этого года трагический случай произошел в Ишимбае. Днем у здания местной администрации мужчина совершил демонстративную попытку суицида и скончался. Позже выяснилось, что одной из причин случившегося стало то, что ему в течение долгого времени не выдавали инвалидность, хотя он страдал от целого ряда заболеваний.
Медиакорсеть следит за развитием событий.
Вместо инвестиций - квартиры
Напомним, 27 июля, исполняющий обязанности премьер-министра правительства Башкирии Евгений Гурьев подписал распоряжение о внесении изменений в Республиканскую адресную инвестиционную программу (РАИП) на три года.
Изменения хоть и инвестиционной программы, касаются не совсем инвестиционной деятельности: 6,6 миллиона рублей будут потрачены на покупку жилья чиновникам.
Речь идет о приобретении (строительстве) жилья для главы администрации Дуванского района Башкирии Фаиля Мухамадеева на сумму 3 176 900 рублей и то же самое для главы администрации Сибая Рустема Афзалова на сумму 3 415 440 рублей. Исходя из того, что суммы не круглые, можно сделать вывод о том, что соответствующее жилье уже подобрано.