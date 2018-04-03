В Башкирии суд вновь отказал девочке-лилипуту в назначении инвалидности

Сегодня, 3 апреля, стало известно, что Верховный суд Башкирии отказал в установлении инвалидности 22-летней жительнице деревни Поляковка Давлекановского района Башкирии Нине Харенко. Об этом Медиакорсети сообщила старшая сестра девушки Юлия.

Напомним, мы рассказывали о судьбе Нины в январе этого года. Несмотря на свои 22 года, Нина выглядит от силы на 12-13 лет, воспринимает мир как маленький ребенок и поступает соответственно. Тому виной заболевания, которыми она страдает, - синдром Нунан и гипофизарный нанизм, которые, если выражаться проще, характеризуются низким ростом человека и задержками его физического и умственного развития, а также поражением рук и ног, что выражается в быстром наступлении усталости и повышенной чувствительности к морозной и жаркой погоде. В медицине к таким людям нередко применяют термин «лилипуты».

Помимо названных выше заболеваний, у Нины диагностировано органическое поражение головного мозга, случаются также приступы эпилепсии. Такого «букета» болезней до недавнего времени было достаточно, чтобы специалисты признавали Нину инвалидом детства. Но как только девочке по паспорту исполнилось 20 лет, очередная комиссия Главного бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по РБ в феврале 2016 года внезапно решила инвалидность снять. И это стало серьезной проблемой для семьи.

- У меня сложилось впечатление, что в этот раз в члены комиссии почему-то сразу стали относиться к нам предвзято и видели в нас исключительно попрошаек, которых беспокоит только вопрос получения пенсии по инвалидности, - рассказала Медиакорсети Наталья Николаевна, мама Нины, являющаяся ее официальным опекуном. - А ведь пенсия Нины составляет всего 4 тысячи рублей. Ее не хватало даже на лекарства! Так что дело тут вообще не в деньгах. Дело в том, что после снятия инвалидности мы потеряли возможность приобретать на льготных условиях дорогостоящие лекарства, без которых Нина может умереть!

Если бы члены комиссии внимательнее ознакомились с ситуацией в семье Харенко, они наверняка поняли бы истинные мотивы, которые двигали Натальей Николаевной, ее мужем и старшей дочерью Юлей, когда они отстаивали интересы Нины.

Дело в том, что 2 мая 2017 года умерла Лариса Харенко – младшая сестра Нины, страдавшая легочной гипертензией и аневризмой ствола легочной артерии. Лариса, хотя и была почти на три года младше Нины, но выглядела старше сестры. При наличии столь серьезных заболеваний ей назначили третью рабочую группу инвалидности, допускающую возможность выхода на работу и учебу. Девушка поступила в техникум в Уфе. Уставала, конечно, в том числе и из-за болезни, старалась беречься. Беда пришла, откуда не ждали. Лариса попала в больницу с приступом аппендицита, ей успешно провели операцию в одном из уфимских стационаров, а затем с учетом ее основного заболевания перевели в кардиоцентр. После обследования девушке стало плохо, и внезапно она скончалась. Как выяснилось позднее, у нее отказали легкие.

Такое большое горе заставило семью Харенко иначе взглянуть на ситуацию с лишением Нины инвалидности.

- После того, как Нину лишили инвалидности, я заявила членам комиссии, что эту дочку я им не отдам. Я не хочу потерять ее также, как и Ларису. Ведь такая же комиссия в свое время разрешила Ларисе учиться очно и получать учебные нагрузки наравне с другими учащимися колледжа. Возможно, я выразилась слишком эмоционально, но мои чувства можно понять, - рассказала Наталья Николаевна.

На прошлом заседании суда было принято решение провести независимую экспертизу в Бюро медико-социальной экспертизы в Казани. Семья Харенко заняла деньги на поездку и побывала на экспертизе. Их очень удивило, что о результатах им сразу сообщать не стали, пообещав сделать это на суде.

И вот сегодня оказалось, что решение комиссии было вынесено не в их пользу.

Судьи и члены комиссии Бюро МСЭ уверены, что Нина может работать сама и обеспечивать себя. Несмотря на то, что это может быть реально опасно для ее здоровья и жизни. Девочка не выдерживает продолжительных физических нагрузок и не в состоянии постоять за себя или просто полноценно общаться с посторонними людьми. Что же, ей ходить на работу в сопровождении родителей?

Прокуратура, которая поначалу поддерживала позицию семьи Харенко, похоже, тоже опустила руки.

- Сегодня в суде представитель прокуратуры согласился с решением суда, для нас это стало большой неожиданностью. Значит, дальше нам придется добиваться правды в одиночку, - с горечью рассказала о случившемся корреспонденту Медиакорсети Юлия Харенко.

Юлия пояснила, что будет просить выдать на руки копию решения казанской комиссии Бюро МСЭ, а потом вновь пойдет искать правду ради спасения сестренки. Будет подавать апелляцию, писать на телевидение, бить в колокола, звать на помощь.

- Нам кажется, что там не все так чисто, ведь в Казани эксперты говорили, что Нине вроде бы положена группа инвалидности, а решение вынесли совсем другое, - говорит Юлия. – Мама и папа уже очень устали бороться с этой непробиваемой бюрократической стеной. Но мы все равно будем защищать Нину как только сможем.