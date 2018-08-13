«Уфа» уступила с минимальным счетом «Краснодару»

- Игра очень сложная, видно, что «Краснодар» поддавливает, но наши играют очень хорошо. Ждать жесткого навала от «Уфы» не стоит, учитывая, что они играют и в еврокубке, и скоро у них игра в Люксембурге. Играют очень рационально, - говорит Ирек Ялалов.