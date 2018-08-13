«Уфа» принимает «Краснодар»: Прогнозы, интересные факты и интриги матча

- Потеря Смолова серьезно ударит по атаке «Краснодара». Также в команде уже не играет один из лидеров прошлых сезонов Гранквист. «Краснодар» уже не тот, что был на протяжении последних лет, когда регулярно наблюдался рост команды. Уже определенная игра у «быков» появилась, и продвижений особых нет.