«Уфа» принимает «Краснодар»: Прогнозы, интересные факты и интриги матча

Сегодня, 13 августа, футбольный клуб «Уфа» принимает на своем поле ФК «Краснодар». Начало встречи - в 19.30 уфимского времени.
Как команды подошли к игре
«Уфа» в двух первых турах чемпионата России по футболу не проиграла и сумела сохранить ворота сухими. Первый матч с московским «Локомотивом» завершился вничью – 0:0, второй матч с дагестанским «Анжи» уфимцы выиграли - 3:0.
«Краснодар» первую игру чемпионата проиграл в Казани «Рубину» - 1:2. Во второй игре «Краснодар» выиграл в Екатеринбурге у «Урала» со счетом 2:1.
Состав «Краснодара» в это межсезонье прилично поменялся – помимо Смолова команду покинул ряд лидеров, включая Андреса Гранквиста, Рикардо Лаборде, Жоаозиньо, а Олег Шатов вернулся из аренды в «Зенит».
Также «Краснодар» подписал нескольких новичков, среди которых полузащитник сборной Перу Кристиан Куэва, исландец Йон Гудни Фьолусон, серб Урош Спаич и бывший игрок ФК «Уфа» Дмитрий Стоцкий.
«Уфа» при этом сыграла еще три матча в Лиге Европы. «Краснодар» вступит в еврокубок на групповом этапе, то есть команда играет раз в неделю, и может выглядеть физически более свежей.
«Уфа» в межсезонье состав практически не обновила, ушел Дмитрий Стоцкий, вернулись из аренды Игорь Безденежных и Пуцко, пришел из системы «Зенита» молодой защитник Данил Круговой, в состав принят защитник «молодежки» Игорь Дивеев, забивший гол Аргентине в финале международного турнира в составе сборной России U-20.
История противостояния и прогнозы на матч
В премьер-лиге клубы встречали 8 раз, три раза была ничья, три раза выиграл «Краснодар», и дважды выиграли уфимцы, разница мячей 4:8.
В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами с одинаковым счетом 1:0.
Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт «Рейтинга Букмекеров» и БК «Лига Ставок» Евгений Ловчев ставит на ничью:
- Потеря Смолова серьезно ударит по атаке «Краснодара». Также в команде уже не играет один из лидеров прошлых сезонов Гранквист. «Краснодар» уже не тот, что был на протяжении последних лет, когда регулярно наблюдался рост команды. Уже определенная игра у «быков» появилась, и продвижений особых нет.
Что касается «Уфы», то она в игровом плане находится в лучшем состоянии. Башкирская команда уже провела 5 официальных матчей, поэтому должна быть лучше готова сейчас. Но «Краснодар» все-таки сильнее по составу. А фактор домашнего поля уравнивает шансы соперников, поэтому здесь я ставлю на ничью.
Похожий прогноз сделал и экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов:
- «Уфа» привыкает играть через три дня на четвертый. Вроде начали забивать, это уже неплохо для уфимцев. Но все же, хватит ли сил? Да, они играли предыдущий еврокубковый матч, да и против «Краснодара» сыграют дома.
«Быки» потеряли Смолова. Интересно, как они себя поведут, кто будет играть в атаке, не знаю. Но, думаю, «Уфа» вполне может здесь рассчитывать на ничью.
Интриги матча
Интриг в матче несколько. Главная из них – сумеет ли «Уфа» продолжить серию «сухих» матчей в чемпионате России. Как «Краснодар» сыграет без Смолова?
Вторая интрига – это как Дмитрий Стоцкий сыграет в игре против родной команды, выйдет ли он на поле.
Третья – новый главный тренер ФК «Уфа» Сергей Томаров пока не проиграл ни одного матча, включая игры в еврокубках. Если уфимская команда так же уверенно сыграет в домашнем матче, то это будет его личный рекорд.
Четвертая интрига – «Уфа» может в случае победы снова подняться на третье место в чемпионате, что уже было по итогам второго тура.
Пятая интрига – выйдут ли на поле Дмитрий Сысуев и Еркебулан Сейдахмет, которые уже тренируются в общем составе после полученных ранее травм.