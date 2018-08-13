Футбольный клуб "Уфа" подписал игрока "Домжале" - СМИ

В ближайшее время из словенского "Домжале" в столицу Башкирии переберется полузащитник Ловро Бизяк. Как сообщает "Спорт-Экспресс", контракт с игроком рассчитан на четыре сезона.
- В понедельник (13 августа) Ловро будет проходить медицинские тесты. Если все будет в норме, с ним будет подписан договор, игрок будет внесен в заявку команды, - сказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Таким образом официального сообщения о переходе игрока следует ждать во вторник,14августа.
Интересно, что Бизяк забил гол в ворота "Уфы" в ответном матче второго отборочного раунда Лиги Европы 2 августа. По сумме двух встреч дальше тогда прошли подопечные Сергея Томарова.