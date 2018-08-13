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Футбольный клуб "Уфа" подписал игрока "Домжале" - СМИ

13 августа 2018, 17:18
Состав уфимцев пополнил теперь уже бывший футболист недавнего соперника по Лиге Европы.

В ближайшее время из словенского "Домжале" в столицу Башкирии переберется полузащитник Ловро Бизяк. Как сообщает "Спорт-Экспресс", контракт с игроком рассчитан на четыре сезона.

- В понедельник (13 августа) Ловро будет проходить медицинские тесты. Если все будет в норме, с ним будет подписан договор, игрок будет внесен в заявку команды, - сказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Таким образом официального сообщения о переходе игрока следует ждать во вторник,14августа.

Интересно, что Бизяк забил гол в ворота "Уфы" в ответном матче второго отборочного раунда Лиги Европы 2 августа. По сумме двух встреч дальше тогда прошли подопечные Сергея Томарова.

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