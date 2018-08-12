Школы и колледжи в Башкирии будут подключены к высокоскоростному интернету

На пленарном заседании августовского совещания работников образования Рустэм Хамитов отметил, что проект “Цифрвое равенство” в республике реализуется с опережением сроков.
– Мы уже запланировали и выделили финансирование на то, чтобы работа завершилась не в 2024 году, а в 2019-м, крайний срок – в 2020 году, чтобы скорость интернета в школах была достойной, – сказал Глава РБ.
Он также напомнил, что республика в целом занимает передовые позиции в рейтинге регионов в части развития цифровой образовательной среды. По словам руководителя региона, нужно активно продолжать эту работу, шире использовать в учебном процессе электронные образовательные ресурсы, онлайн-обучение, создавать цифровые лаборатории, студии робототехники, а также готовиться к переходу на систему цифровых учебно-методических комплексов, которые придут на смену печатным учебникам.