Неделя в Башкирии: «Сода», Уфа в УЕФА, туалет, чужой долг в 203 миллиона и М.Карим

Медиакорсеть рассказывает о том, что вы могли пропустить, но должны знать.
В понедельник, 6 августа, мы рассказали историю женщины, которая неожиданно обнаружила, что она должна 203 миллиона рублей. Приставы из Кемеровской области наложили блокировку на счета Татьяны Ивановой из Башкирии, хотя должница – её полная тезка – жила в городе Киселевск Кемеровской области.
6 августа ФК «Уфа» обыграл на своем поле «Анжи» во втором туре чемпионата России по футболу, фоторепортаж с матча смотрите здесь.
Во вторник, 7 августа, мы рассказали о том, что в Башкирии чиновник из администрации Мелеуза подал в суд на женщину (онкобольную) за ее рассказ о своих злоключениях с жильем. В свое время администрация предоставила женщине по ее очереди.. прачечную в детском саду, а потом, когда она пришла на прием к депутату Госдумы, ей предоставили нормальную квартиру, но не стали оформлять в собственность, потребовав с нее 300 тысяч рублей. Женщина не смогла найти этих денег и посчитала это требование вымогательством взятки. Слова о взятке не понравились чиновнику, и он подал в суд на больную женщину.
Архитектор Леонид Дубинский в интервью Медиакорсети высказался так: « В Уфе любят строить дешево, плохо и быстро». Почему он так считает, узнаете из интервью.
Удивительное решение суда стало известно в этот же день: директора заповедника «Шульган-Таш» наказали за то, что он построил для посетителей туалет.
И в этот же день закрутилась история с «Башкирской содовой компанией», съемочная бригада федерального телеканала «Россия 24» рассказала о недавнем решении Совета директоров компании проработать вопрос о массовом сокращении сотрудников из-за нерешенности сырьевого проблемы.
На следующий день мы привели мнения экспертов по этой проблеме, которых опросила печатное издание федерального правительства «Российская газета».
И наконец в четверг, 9 августа, в Стерлитамак прилетел замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, о том, что говорилось на встрече в БСК, читайте здесь.
В этот день футбольный клуб «Уфа» одержал свою первую победу в еврокубках, на стадионе «Нефтяник» обыграв «Прогрес Нидеркорн» из Люксембурга. Мы подготовили фоторепортаж с матча.
Также стало известно о задержании главы администрации Краснокамского района и его заместителя. Впоследствии в редакцию поступили сведения о том, что чиновников отпустили.
В пятницу, 10 августа, стало известно, что в Уфе подожгли машину адвоката Булата Сафина. Одна из версий поджога – профессиональная деятельность юриста.
А поклонникам творчества Мустая Карима будет приятной новость о том, что к 100-летию писателя в 2019 году выйдет фильм по его книге «Радость нашего дома». Медиакорсеть рассказала о съемках фильма.