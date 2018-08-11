Неделя в Башкирии: «Сода», Уфа в УЕФА, туалет, чужой долг в 203 миллиона и М.Карим

Во вторник, 7 августа, мы рассказали о том, что в Башкирии чиновник из администрации Мелеуза подал в суд на женщину (онкобольную) за ее рассказ о своих злоключениях с жильем. В свое время администрация предоставила женщине по ее очереди.. прачечную в детском саду, а потом, когда она пришла на прием к депутату Госдумы, ей предоставили нормальную квартиру, но не стали оформлять в собственность, потребовав с нее 300 тысяч рублей. Женщина не смогла найти этих денег и посчитала это требование вымогательством взятки. Слова о взятке не понравились чиновнику, и он подал в суд на больную женщину.