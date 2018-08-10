Квартиры по цене 2015 года - новый кризис в Уфе

Август - хороший месяц для покупки квартиры в Уфе. Можно сэкономить на перевозке мебели и ремонте, если переезжать в тёплое время года. К тому же, судя по прогнозам, цены на квартиры будут расти и дальше - вплоть до лета 2019 года.