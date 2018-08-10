Квартиры по цене 2015 года - новый кризис в Уфе

Сейчас двухкомнатная квартира в Уфе стоит в среднем 3 439 000₽, однокомнатная квартира - 2 449 000₽, трёхкомнатная - 4 292 000₽.
Страшные цифры. Особенно если учитывать тот факт, что в Челябинске и Оренбурге цены в 2 раза ниже.
Больше всего цены на квартиры выросли в Октябрьском, Орджоникидзевском и Ленинском районах - в среднем на 180 000₽.
Эксперты говорят, что цены на вторичное жильё будут подниматься и дальше. Но уфимцы всё равно продолжают покупать. Самые популярные квартиры в Уфе - двухкомнатные. Неудивительно, в двушке могут поместиться сразу 4 человека.
Вот что говорят жители Уфы по поводу роста цен на квартиры.
“Как вообще можно купить машину или квартиру, если в начале карьеры зарплата максимум 15 тыс! Это в год 180 000₽, и это не считая затрат. Родители не могут помочь, сами бедные”.
“Купила рюкзак - отказалась от пакета в супермаркете. Чувствую необычайную легкость. На горизонте замаячила квартира на сэкономленные деньги”.
“Одни нытики! Работать надо по 22 часа в сутки, а не ныть! Работай, и тогда через 30 лет ты сможешь купить квартиру в пятиэтажке на окраине Уфы!”
Эксперты считают иначе. В Уфе можно найти квартиру от 1 000 000₽ - если искать на GorodKvadratov.ru.
Самые дешёвое жильё продаётся в Калининском, Дёмском и Орджоникидзевском районах Уфы. Здесь средняя цена за квадратный метр -53 000₽-55 000₽.
Август - хороший месяц для покупки квартиры в Уфе. Можно сэкономить на перевозке мебели и ремонте, если переезжать в тёплое время года. К тому же, судя по прогнозам, цены на квартиры будут расти и дальше - вплоть до лета 2019 года.
Специалисты ГородКвадратов советуют не переплачивать за услуги риэлторов, а искать квартиру самостоятельно. Единственное - нужно всегда проверять документы и тщательно осматривать квартиру. Например, многие уфимцы забывают, что в старых домах Уфы нет шумоизоляции. Как сказал уфимский архитектор Леонид Дубинский: “В Уфе любят строить дёшево, плохо и быстро”.
Подытожим. У жителей Уфы остаётся всего лишь 2 варианта - покупать квартиру по более высокой цене или ждать понижения цен. Но с увеличением пенсионного возраста, ростом НДС, налогообложением фрилансеров и прочими законами вряд ли стоимость квартиры снизится.