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Квартиры по цене 2015 года - новый кризис в Уфе

10 августа 2018, 11:14
Жители Уфы бьют тревогу - в городе продолжают подниматься цены на вторичное жильё. Только за последний год стоимость квартиры в среднем выросла на 200 000₽. Что будет дальше - рассказали эксперты ГородКвадратов.ру.

Сейчас двухкомнатная квартира в Уфе стоит в среднем 3 439 000₽, однокомнатная квартира - 2 449 000₽, трёхкомнатная - 4 292 000₽.

Страшные цифры. Особенно если учитывать тот факт, что в Челябинске и Оренбурге цены в 2 раза ниже.

Больше всего цены на квартиры выросли в Октябрьском, Орджоникидзевском и Ленинском районах - в среднем на 180 000₽.

Эксперты говорят, что цены на вторичное жильё будут подниматься и дальше. Но уфимцы всё равно продолжают покупать. Самые популярные квартиры в Уфе - двухкомнатные. Неудивительно, в двушке могут поместиться сразу 4 человека.

Вот что говорят жители Уфы по поводу роста цен на квартиры.

“Как вообще можно купить машину или квартиру, если в начале карьеры зарплата максимум 15 тыс! Это в год 180 000₽, и это не считая затрат. Родители не могут помочь, сами бедные”.

“Купила рюкзак - отказалась от пакета в супермаркете. Чувствую необычайную легкость. На горизонте замаячила квартира на сэкономленные деньги”.

“Одни нытики! Работать надо по 22 часа в сутки, а не ныть! Работай, и тогда через 30 лет ты сможешь купить квартиру в пятиэтажке на окраине Уфы!”

Эксперты считают иначе. В Уфе можно найти квартиру от 1 000 000₽ - если искать на GorodKvadratov.ru.

Самые дешёвое жильё продаётся в Калининском, Дёмском и Орджоникидзевском районах Уфы. Здесь средняя цена за квадратный метр -53 000₽-55 000₽.

Август - хороший месяц для покупки квартиры в Уфе. Можно сэкономить на перевозке мебели и ремонте, если переезжать в тёплое время года. К тому же, судя по прогнозам, цены на квартиры будут расти и дальше - вплоть до лета 2019 года.

Специалисты ГородКвадратов советуют не переплачивать за услуги риэлторов, а искать квартиру самостоятельно. Единственное - нужно всегда проверять документы и тщательно осматривать квартиру. Например, многие уфимцы забывают, что в старых домах Уфы нет шумоизоляции. Как сказал уфимский архитектор Леонид Дубинский: “В Уфе любят строить дёшево, плохо и быстро”.

Подытожим. У жителей Уфы остаётся всего лишь 2 варианта - покупать квартиру по более высокой цене или ждать понижения цен. Но с увеличением пенсионного возраста, ростом НДС, налогообложением фрилансеров и прочими законами вряд ли стоимость квартиры снизится.

#Новости#Надежда Валитова#Город
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