Замминистра промышленности и торговли побывал на крупнейшем производстве соды России

Еще хотел ответить на вопрос, который мне уже сегодня задавали, и здесь он наверняка будет: «Как быть с объектами наследия, которые находятся внутри шихана?» Приведу пример Крымского моста. В процессе строительства Крымского моста было обнаружено и отобрано несколько десятков тысяч археологических объектов, причем более тысячи из них были признаны уникальными. Большое количество таких объектов в своих экспозициях, наверное, хотели бы видеть многие музеи мира. И сами археологи сказали, что если бы не было этого проекта, нам потребовались бы столетия, чтобы это извлечь.