Замминистра промышленности и торговли побывал на крупнейшем производстве соды России

Вместе с руководством предприятия, представителями Управления по недропользованию по Республике Башкортостан (Башнедра) и Российского Союза химиков он осмотрел месторождение Шахтау, которое является сырьевой площадкой завода, дробильно-сортировочную фабрику известняка и цеха по производству основной продукции. По итогам посещения участники обсудили перспективы сохранения объемов производства кальцинированной и пищевой соды, а также решение проблемы обеспечения завода сырьем.
Согласно заключению Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, запасы сырья в месторождении Шахтау будут полностью истощены к декабрю 2022 года. В условиях нарастающего дефицита известняка и неопределенности в выборе нового источника сырья совет директоров принял решение рассмотреть варианты прекращения производства продукции и сокращения сотрудников завода по истечении указанного периода.
Поиск новой ресурсной базы компания начала в конце 90-х годов. Анализ имеющихся месторождений в разное время проводили Санкт-Петербургский горный университет и Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра). Они пришли к выводу, что Тратау – единственный вариант для завода, отвечающий параметрам качества сырья. Однако начать разработку Тратау не представляется возможным из-за того, что гора имеет статус памятника природы регионального значения.
Завод «Башкирской содовой компании» занимает значительную долю российского рынка соды. После прекращения поставок башкирской соды остальные российские производители не смогут компенсировать потребности рынка, и продукцию придется закупать за рубежом. Приостановка производства соды поставит под удар более 250 российских компаний, которые работают в различных отраслях промышленности, от пищевой до оборонной. Кроме того, БСК является одним из крупнейших налогоплательщиков республики.
В БСК работают более 10 тысяч человек. В случае остановки производства продукции будет сокращено около 50% сотрудников «Башкирской содовой компании».
Комментарии участников встречи
Виктор Евтухов, заместитель министра промышленности и торговли РФ:
- У нас в любых отраслях промышленности увольнение даже ста человек – чрезвычайная ситуация, и мы этого допускать не можем. Когда речь идет о 4,5 тысячах человек, и это влияет на членов семей, а средняя зарплата на предприятии одна из самых высоких в республике, такие ситуации чреваты опасными последствиями.
К сожалению, такая возможность (прекращения производства соды в случае нехватки сырья) рассматривается, и менеджмент сегодня это подтвердил. Мы досконально, внимательно, кстати, не первый раз, изучили возможные месторождения, и мы понимаем, что фактически есть только одно месторождение, которое по экономическим и качественным характеристикам сегодня соответствует тем требованиям, которые предъявляются к продукту, производимому на данном предприятии.
Мы знали, что идут переговоры о том, чтобы с одного из месторождений необходимо снять соответствующий статус, чтобы можно было его разрабатывать. Сейчас этот вопрос продолжает находиться в стадии обсуждения, изучается общественное мнение. Но когда мы увидели уже такой протокол собрания совета директоров, мы сразу же сюда приехали. На прошлой неделе это случилось, я как только вышел из отпуска краткосрочного, сразу же прилетел в Башкирию.
Нужно учитывать, что «Башкирская содовая компания» - градообразующее предприятие в Стерлитамаке. Я понимаю волнение жителей, на предприятии работают более 10 тысяч человек. Если посмотреть, на какое количество жителей города так или иначе влияет (возможное закрытие предприятия), это будут десятки тысяч человек.
Есть предприятия, которые выполняют субподрядные услуги, есть предприятия, которые в принципе создавались, чтобы производить продукцию для этого предприятия. Много людей и, честно говоря, я не знаю, к каким последствиям может привести закрытие предприятия. Тем более, что счет уже идет на дни, а не на годы.
Исчерпывается нынешний источник ресурсов и нет понимания, какой следующий объект разрабатывать, чтобы этот источник ресурсов иметь. Все-таки это - третий налогоплательщик в Республике Башкирия. Такими компаниями не разбрасываются.
Что касается федерального центра, компания является поставщиком для огромного количества компаний, которые работают в различных секторах российской промышленности. Терять такого поставщика и металлургическим, и химическим, и предприятиям легкой промышленности, оборонного комплекса ни в коем случае нельзя. Мы попадаем сразу же в импортозависимость. Нам это надо?
Когда было создано предприятие - не вчера, не позавчера, сразу после Великой Отечественной войны. Это было осознанное желание властей Советского Союза. Создавая такое предприятие, все прекрасно понимали, какое количество ресурсов есть для того, чтобы это предприятие работало не год, не два и производило продукцию. Предприятие конкурентно, экспортно ориентированно.
Раньше было выражение такое: «У России есть два союзника – армия и флот». Сегодня можно сказать: «У России есть три союзника – армия, флот и российская промышленность». Особенно в условиях санкций и того давления, которое мы испытываем. Вопросы импортозамещения стоят на повестке дня, мы реализуем эти планы. Безусловно, мы это предприятие будем поддерживать.
Что касается социальных вопросов. Я внимательно изучил, что делает здесь «Башкирская содовая компания». Нагрузка социальная очень высокая: работа с ветеранами, детские сады, школы, парки, создание музея.
Кстати, тот (сырьевой) актив, который они заканчивают использовать, там же извлечено огромное количество различных реликтов, которые также попадают в музеи. Сюда приезжают геологи, даже молодые геологи, всем интересно. В процессе разработки месторождения появились новые открытия. Это тоже очень важно.
Я думаю, что, если будет принято решение о разработке нового месторождения, также, я уверен, предприятие будет работать с палеонтологами, с Российской академией наук. Компания готова создать музей в городе, где будут возможности интерактивного изучения природы и остатков растений, млекопитающих и современное оборудование.
Еще хотел ответить на вопрос, который мне уже сегодня задавали, и здесь он наверняка будет: «Как быть с объектами наследия, которые находятся внутри шихана?» Приведу пример Крымского моста. В процессе строительства Крымского моста было обнаружено и отобрано несколько десятков тысяч археологических объектов, причем более тысячи из них были признаны уникальными. Большое количество таких объектов в своих экспозициях, наверное, хотели бы видеть многие музеи мира. И сами археологи сказали, что если бы не было этого проекта, нам потребовались бы столетия, чтобы это извлечь.
Марина Бортова, заместитель генерального директора АО «БСК»:
- Прогнозные объемы производства кальцинированной соды на 2018 год составляют порядка 1,7 млн тонн, это 70% рынка в России.
Действительно, советом директоров поставлены задачи перед менеджментом выработать план соответствующих действий, связанных с потенциальным сокращением персонала и сокращением производства. Я хочу сказать, что мы на сегодняшний день, к сожалению, вынуждены констатировать, что даже если решение будет принято, и сделано это будет прямо сейчас, нам нужно будет думать, как быть с сырьевым обеспечением в течение полугода (после нахождения нового источника сырья). То есть решение должно приниматься как можно быстрее.
Мы занимаемся решением этого вопроса очень длительный период, более 10 лет. Последние 3-4 года занимаемся им в режиме онлайн, непосредственно с региональным и федеральным правительствами.
Мы оцениваем запасы Тратау на производство в течение порядка 60 лет, не менее 50 лет точно.
Модернизация производства никакого отношения к Гумеровскому месторождению не имеет. Мы занимаемся регулярно, на постоянной основе, модернизацией производства. У нас не менее одного миллиарда рублей ежегодно вкладывается в модернизацию нашего содового производства.
За период последних восьми лет нами было вложено в модернизацию 9 млрд рублей. Это огромная цифра, и сейчас на заводе функционирует самое современное оборудование, меняются колонны, которые делаются каждая по индивидуальному чертежу, и, к сожалению, мы вынуждены заказывать на заводах за рубежом.
Поэтому говорить о том, что можно как-то модернизировать производство и после этого использовать Гумеровский известняк, категорически неправильно. Это не так, Гумеровский известняк просто не может быть использован для производства соды. Из-за того, что одна из примесей оксид кремния, и его содержание в 1,5 раза превышает (технологическую норму). Это грозит остановкой оборудования, остановкой завода.
Александр Шкурко, генеральный директор акционерного общества «Сырьевая компания»:
- Шиханы ценны из-за того, что они являются элементами большого барьерного ископаемого рифа, который образовался порядка 300 млн лет назад. В то время здесь было большое теплое море, жили морские организмы. Потом происходило строительство этого шихана. Процесс, который продолжался порядка 14 млн лет. Где-то порядка 5 млн лет назад в результате тектонических действий шиханы были подняты на поверхность и остались в таком виде, в каком мы их видим.
Последовательная разработка шиханов дала нам возможность получить уникальный материал, который рассказывает о строении этого рифа, об эволюции рифообразования, о тех древнейших организмах, которые населяли этот морской риф. Эти организмы строили этот риф, и другие организмы жили на этом рифе. Это мы смогли воочию увидеть сейчас в процессе разработки.
Эта разработка дала возможность проводить археологическое изучение шихана. И это очень важно для науки, изучения истории геологического строения. Разработка шихана дала возможность палеонтологам глубоко изучить историю происхождения геологического и палеонтологического строения нашей планеты.
Алексей Грицук, начальник отдела геологии и лицензирования по Республике Башкортостан (Башнедра):
- Все дело в химическом составе, обусловленном генезисом материала. Известняки, с которыми сейчас имеет дело комбинат, образовались в спокойных условиях, исключительно из остатков морских организмов, в чистой спокойной воде. Все остальные известняки, представленные на всем южном Урале, являются пластовыми отложениями, в процессе образования которых откладывался как кальций, так и примеси глины, кремния, магния и других вредных примесей. Поэтому только генетические аналоги действующего карьера Шахтау являются подходящими для дальнейшего использования на комбинате.
Горы эти до конца не изучены, заключения нет. Те запасы, о которых известно компании и Роснедрам, это горно-геометрическая оценка. И судя по работе комбината, у него нет отходов, все сырье используется для производства продукции, либо на соду, либо на цемент.
Справка. АО «Башкирская содовая компания» - крупнейшее динамично развивающееся химическое предприятие. Входит в состав холдинга «Башкирская химия» и занимает первое место в России и странах СНГ, шестое место в мире по производству кальцинированной и пищевой соды. АО «БСК» также является одним из лидеров российского производства ПВХ, каустической соды и кабельных пластикатов.
В структуру предприятия входят: производственные площадки «Сода» и «Каустик», дочерние структуры по добыче известняка (АО «Сырьевая компания») и сбыту (ООО Торговый дом «Башхим»), а также производственная площадка по производству кальцинированной соды в г. Березники (АО «Березниковский содовый завод»).
Продукция АО «БСК» экспортируется в более чем 50 стран.
Доля АО «БСК» на российском рынке пищевой соды (бикарбоната натрия) составляет 72%, кальцинированной соды - 62%, смолы ПВХ – 23%. Почти 50% выручки компания получает от реализации кальцинированной соды, важного компонента для работы предприятий химического, нефтегазового, металлургического и оборонного комплекса страны.
Предприятие на 92% удовлетворяет общую потребность в этом продукте производителей синтетических моющих средств, листового стекла и стеклотары на 67%, целлюлозно-бумажного производства на 72%, на 29% зависят от поставок башкирской соды предприятия металлургической промышленности. Выпускаемый компанией АО «БСК» ПВХ используют 64% производителей сайдинга и линолеума, окон из ПВХ (20%), кабель-каналов и пленок (32%), пластикатов и резинотехнических изделий (13%).
За 2017 год консолидированная выручка компании составила 51,6 млрд рублей, EBITDA – 15,8 млрд рублей. Среди крупнейших контрагентов АО «БСК» - «Роснефть», «Башнефть», «Русал», «Илим», «Салаватстекло», «Невская косметика», «Таркетт», «Проплекс», «Русджам», «Проктер энд Гэмбл» и «РусГидро».
АО «БСК» регулярно проводит модернизацию и переоснащение своих производственных мощностей. За последние 5 лет в обновление оборудования и программы утилизации отходов производства было вложено 9,2 млрд рублей.
АО «БСК» является компанией с высокой социальной ответственностью, реализует проекты, направленные на обеспечение благополучия работников и их семей. Участвует в развитии инфраструктуры города Стерлитамака, оказывает спонсорскую помощь учреждениям здравоохранения и образования.
Расходы компании на социальные программы в 2018 году составят порядка 140 млн рублей.