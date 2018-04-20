БСК собрала десятки тысяч подписей граждан за свою позицию по шиханам

Представители Башкирской содовой компании дали изданию «КоммерсантЪ-Башкортостан» свой комментарий по поводу реплики главы Башкирии Рустэма Хамитова, прозвучавшей накануне в ходе прямой линии.

Напомним, глава региона в ответ на вопрос о ситуации вокруг шихан сообщил, что «правительство РБ не пойдет на нарушение закона, памятники защищены надежным образом», сделав акцент на том, что шиханы имеют для жителей Башкирии сакральную ценность.

При этом Рустэм Хамитов в своей реплике затронул и интересы самого предприятия.

- На производстве, которое нуждается в известняковом сырье, работает от 3 до 4 тысяч человек. О них тоже надо думать. Давайте искать альтернативные варианты. Башкортостан находится на известняках, ищите альтернативу, - сказал он.

Представители БСК дали свой комментарий по поводу сказанного главой региона.

- Прискорбно, что в очередной раз вместо попытки решить серьезную проблему, за которой стоит многотысячный коллектив и целая отрасль отечественной промышленности, звучат фантазии об альтернативных источниках сырья и нежелании их использовать,— говорится в заявлении, распространенном сегодня БСК.— Вместо ответственной позиции и способности принимать решения звучат с одной стороны, недостоверные сведения, с другой,— популистские лозунги. С 2010 года идет виртуозное затягивание решения вопроса и отпугивание потенциальных инвесторов. В нашем распоряжении имеется несколько тысяч подписей жителей Стерлитамака, которые понимают, к чему может привести нерешение этого вопроса в ближайшее время. По поводу юридической невозможности, защиты природы, сакральности и тому подобного: это или субъективная оценка, или спорные аргументы, по которым неоднократно давались соответствующие разъяснения, - говорится в официальном сообщении.

Политолог Аббас Галлямов поделился своим мнением о создавшейся ситуации.

- У Хамитова есть комплекс: он знает, что башкиры не считают его «своим». В первые же месяцы его президентства были опубликованы якобы собственноручно заполненные им когда-то анкеты, где он сам идентифицировал себя как татарин.

Кроме того, башкиры сразу обратили внимание, что новый глава региона плохо говорит по-башкирски, не знаком с башкирским фольклором, не знает башкирских обрядов и т.д., и т.п. В принципе, в регионе, большинство жителей которого представляют другие национальности, это не является непреодолимом проблемой, но у Хамитова почему-то по этому поводу возник комплекс и он впал в «башкирский популизм»: там, где можно показать себя защитником «интересов башкир», он старается быть «святее папы Римского», - считает Аббас Галлямов.

- Рахимов или Сарбаев, например, в башкирском патриотизме которых никто не сомневается, совершенно не считали Тратау какой-то святыней и без проблем подписали документы о снятии с неё природоохранного статуса. Хамитов же, наоборот, решил использовать тему горы для того, чтобы послать башкирским националистам сигнал: я - свой! Аналогичным образом он пытался сыграть и в истории с преподаванием национальных языков, однако здесь он быстро получил по рукам от Кремля и вынужден был замолчать. Точно так же замолчит он и в истории с Тратау - как только федералы дадут ему соответствующую установку.

На самом деле, чтобы стать для башкир «своим», Хамитову надо решать их экономические проблемы - например, развивать башкирское Зауралье, прекратить закрывать в башкирских деревнях школы и поликлиники. Программа развития Зауралья, однако, очевидным образом провалилась, на школы и поликлиники в республиканском бюджете денег тоже нет, потому что экономика стагнирует. В отсутствие реальных дел главе региона не остаётся ничего другого, кроме как заниматься демагогией. Никакого положительного эффекта это, однако, не даст. Избиратель устал от слов и требует реальных результатов.