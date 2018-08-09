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В Уфе спасатели выловили из воды «буйного» утопающего

9 августа 2018, 15:32
Мужчина вел себя неадекватно и отказывался от помощи спасателей.

8 августа в 13:25 между памятником Салавату Юлаеву и железнодорожным мостом на середине реки Белой начало сносить течением 41-летнего пловца, сообщили в управлении гражданской защиты Уфы.

Спасателям не сразу удалось вытащить мужчину из воды – гражданин, находящийся в состоянии наркотического опьянения, упирался, вел себя неадекватно, спасателям упорно не давался, и вскоре начал тонуть. Когда его вытащили из воды, мужчина снова попытался кинуться в реку. После транспортировки спасатели передали пловца бригаде скорой помощи.

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