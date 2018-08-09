В Уфе спасатели выловили из воды «буйного» утопающего

Спасателям не сразу удалось вытащить мужчину из воды – гражданин, находящийся в состоянии наркотического опьянения, упирался, вел себя неадекватно, спасателям упорно не давался, и вскоре начал тонуть. Когда его вытащили из воды, мужчина снова попытался кинуться в реку. После транспортировки спасатели передали пловца бригаде скорой помощи.