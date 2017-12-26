В Башкирии оленя спасли из ледяной реки Белой

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Животное провалилось под тонкий лед.
26 декабря около половины четырех утра в службу спасения обратился житель поселка Козарез, который рассказал спасателям о том, что олень перебирался через реку Белую, проломил своим весом лед и барахтается в воде, сообщили в пресс-службе спасения 112.
Спасатели облачились в специальное снаряжение и быстро вытащили оленя из воды. Животное выглядело совсем ручным – не боялось людей, давало себя погладить и вообще вело себя не агрессивно, из чего спасатели сделали вывод о том, что оно сбежало из чьего-то хозяйства.
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