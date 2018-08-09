В Уфе разыскивают жертв серийного грабителя

Серийного 20-летнего грабителя задержали после очередного преступления – кражи цепочки на сумму 17 тысяч рублей. Через некоторое время полицейские установили причастность мужчины еще к восьми фактам грабежей. Сейчас подозреваемый находится под стражей, проверяется причастность к совершению аналогичных преступлений. Все похищенные изделия у молодого человека изъяты.