В Уфе разыскивают жертв серийного грабителя

Полицейские задержали уфимца, который грабил женщин - подбегал к ним сзади и резким движением срывал золотые цепочки, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Серийного 20-летнего грабителя задержали после очередного преступления – кражи цепочки на сумму 17 тысяч рублей. Через некоторое время полицейские установили причастность мужчины еще к восьми фактам грабежей. Сейчас подозреваемый находится под стражей, проверяется причастность к совершению аналогичных преступлений. Все похищенные изделия у молодого человека изъяты.
Если вы стали жертвой этого грабителя, обратитесь в ближайшее отделение полиции или по телефонам дежурной части Управления МВД России по городу Уфе: (347) 237-19-60, 279-41-02 или 02.