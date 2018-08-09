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В Уфе разыскивают жертв серийного грабителя

9 августа 2018, 10:28
Молодой человек нападал на женщин и срывал с них дорогостоящие золотые цепочки.

Полицейские задержали уфимца, который грабил женщин - подбегал к ним сзади и резким движением срывал золотые цепочки, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Серийного 20-летнего грабителя задержали после очередного преступления – кражи цепочки на сумму 17 тысяч рублей. Через некоторое время полицейские установили причастность мужчины еще к восьми фактам грабежей. Сейчас подозреваемый находится под стражей, проверяется причастность к совершению аналогичных преступлений. Все похищенные изделия у молодого человека изъяты.

Если вы стали жертвой этого грабителя, обратитесь в ближайшее отделение полиции или по телефонам дежурной части Управления МВД России по городу Уфе: (347) 237-19-60, 279-41-02 или 02.

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