В Уфе разыскивается грабитель дорогостоящего оборудования

В Уфе в районе Аграрного университета украли оборудование с уличного видеоэкрана.

Преступление произошло в ночь с 18 на 19 июля примерно с 02:00 до 07:00. Тем, кто предоставит какую-либо информацию о краже, представитель собственника видеоэкрана выплатит денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей.