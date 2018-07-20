В Уфе разыскивается грабитель дорогостоящего оборудования

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Свидетель происшествия получит вознаграждение в 20 тысяч рублей.
В Уфе в районе Аграрного университета украли оборудование с уличного видеоэкрана.
Преступление произошло в ночь с 18 на 19 июля примерно с 02:00 до 07:00. Тем, кто предоставит какую-либо информацию о краже, представитель собственника видеоэкрана выплатит денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей.
Если у вас есть видео с авторегистраторов или фотографии, сделанные в этот промежуток времени, сообщите по телефонам 8 917-429-55-00 или 8-927-236-42-42. Можно и анонимно.
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