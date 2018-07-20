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В Уфе разыскивается грабитель дорогостоящего оборудования
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В Уфе разыскивается грабитель дорогостоящего оборудования

Сегодня, 11:24ГородРустэм Башкирцев
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