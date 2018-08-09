В Башкирии организация нажила на инвалиде почти миллион рублей

Впоследствии коммерческая фирма обратилась в центр занятости населения с заявкой о предоставлении субсидии для организации рабочего места инвалида, что включало оборудование всего офиса системой видеонаблюдения, ремонт кабинета охранника и входной группы и другие работы. Их стоимость была оценена в 950 тысяч рублей. Эту сумму выделили из республиканского бюджета и перечислили на счета организации.