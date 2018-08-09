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В Башкирии организация нажила на инвалиде почти миллион рублей

9 августа 2018, 12:12
Организация подала заявку в центр занятости и получила из бюджета 950 тысяч рублей.

На ООО «Урман», занимающееся лесозаготовками, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат в крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В 2014 году организация предложила инвалиду-колясочнику трудоустроиться охранником. По состоянию здоровья мужчина нуждался в постоянном уходе и длительное время находиться за пультом охраны не мог. Однако представитель компании все-таки фиктивно принял его на работу.

Впоследствии коммерческая фирма обратилась в центр занятости населения с заявкой о предоставлении субсидии для организации рабочего места инвалида, что включало оборудование всего офиса системой видеонаблюдения, ремонт кабинета охранника и входной группы и другие работы. Их стоимость была оценена в 950 тысяч рублей. Эту сумму выделили из республиканского бюджета и перечислили на счета организации.

Сейчас идет расследование уголовного дела.

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