В Башкирии организация нажила на инвалиде почти миллион рублей

На ООО «Урман», занимающееся лесозаготовками, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат в крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В 2014 году организация предложила инвалиду-колясочнику трудоустроиться охранником. По состоянию здоровья мужчина нуждался в постоянном уходе и длительное время находиться за пультом охраны не мог. Однако представитель компании все-таки фиктивно принял его на работу.
Впоследствии коммерческая фирма обратилась в центр занятости населения с заявкой о предоставлении субсидии для организации рабочего места инвалида, что включало оборудование всего офиса системой видеонаблюдения, ремонт кабинета охранника и входной группы и другие работы. Их стоимость была оценена в 950 тысяч рублей. Эту сумму выделили из республиканского бюджета и перечислили на счета организации.
Сейчас идет расследование уголовного дела.