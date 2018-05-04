В Башкирии общественники решили создать парк для инвалидов-колясочников

Минниахмету Зиннатуллину, бывшему речнику-мотористу, энергетику 72 года. Как-то ремонтируя двигатель, он получил травму и частично потерял зрение. Поэтому ему очень близки все проблемы людей с ограниченными возможностями. Он занимался сам их проблемами, а потом постепенно к этому подключился и его сын.

С 2008 по 2011 год он возглавлял общество инвалидов в Туймазах. В помещении общества на свои деньги провел ремонт, выкупил у одной из организаций старые компьютеры, установил там специальные обучающие программы для инвалидов по зрению. Вложил в переоборудование офиса много своих сил и средств.

Минниахмет Нурмухаматович является настоятелем мечети возле СОШ № 1 в Туймазах и председателем совета ветеранов микрорайона № 2. Энергичный, созидательный и харизматичный, он сумел объединить вокруг себя инвалидов и пенсионеров, научил их найти в себе силы и поверить в то, что для одиночества нет причин.

Он организует поездки в мечети и музеи других городов, концерты, религиозные дискуссии, литературные вечера, выставки творчества инвалидов, ведет курсы арабского языка, богословские беседы с молодежью.

Зиннатуллин составил план и регулярно приглашает для консультаций газовиков, специалистов ЖКХ, приставов, врачей, юристов, надзорные службы. Чтобы помочь пожилым разобраться в хитросплетениях законов и норм, например, в сфере ЖКХ.

Небольшая группа пожилых людей, объединившаяся вокруг Минниахмета Нурмухаматовича, стала превращаться в целое сообщество. После регистрации группы в Одноклассниках в помещение второго микрорайона стали приезжать инвалиды из других регионов страны.

Его сын Тагир, увидев, что отцу с матерью Зинурой Сафуановной, тоже инвалиду по зрению, все труднее организовывать крупные мероприятия, помог в 2016 году зарегистрировать в минюсте республики благотворительный фонд «Зиннат уллы РБ» (зинат улла – драгоценность аллаха), при помощи которого инвалиды и пенсионеры решают свои организационно-технические проблемы.

– Отец ведь еще и со своим личным подсобным хозяйством управляется, – говорит его сын Тагир, занимающийся автоперевозками. – Я вижу, как они с матерью чуть ли не на ощупь готовят печёности и пироги для мероприятий. Обсуждают и продумывают каждое собрание и мероприятие. Им нужна хотя бы какая-то финансовая поддержка со стороны. А официальный фонд – дело прозрачное, и мы рассчитываем на финансовое участие в нем земляков.

Средства фонда тратятся на досуг, поездки, консультации пенсионеров. Многие из них, будучи людьми с ограниченными возможностями, работали, приносили пользу обществу.

Как-то раз инвалиды высказали пожелание о том, что неплохо бы организовать специализированный парк для инвалидов-колясочников. В его посильном обустройстве готовы принять участие многие представители сообщества. И место уже присмотрели – тополиная роща возле пруда, бывшего земснарядом. Находится это место в полутора километрах от центра Туймазов.

– Мы с единомышленниками загорелись этой идеей, – говорит Минниахмет Зиннатуллин. – Хотим оставить после себя нечто вроде центра досуга для пенсионеров с подиумом, удобными пандусами, дорожками, краеведческим уголком для наших ветеранов.

Его функционирование планируется за счет ИП, которые будут там торговать напитками, печеностями, а также аттракционов. Парк, конечно же, для всех туймазинцев, но удобнее всего в нем должно быть инвалидам.