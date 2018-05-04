Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Башкирии общественники решили создать парк для инвалидов-колясочников
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%97%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%83%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%bd2

В Башкирии общественники решили создать парк для инвалидов-колясочников

Сегодня, 10:54ОбществоЭмиль Мусин
Читайте
также
Эскорт по-уфимски: как девушек "продают" обеспеченным гостям из Москвы
Зрителей трясло от бессилия: Хабенский в Уфе показал свой фильм “Собибор”
Казнить нельзя помиловать: В Уфе прошла дискуссия о смертной казни