«Уфа» - «Прогрес»: Болельщиков ждет боевой футбол

Соперник уфимской команды – люксембургский клуб «Прогрес Нидеркорн» из городка Нидеркорн (около 5 500 жителей), серебряный призер местного чемпионата. «Прогрес» - клуб с большой футбольной историей, в этом году 14 августа ему исполняется 99 лет. За это время клуб восемь раз участвовал в еврокубках, а в прошлом сезоне в первом раунде Лиги Европы одолел известную шотландскую команду «Глазго Рейнджерс».