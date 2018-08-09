«Уфа» - «Прогрес»: Болельщиков ждет боевой футбол

Матч начнется в 19.00. Вначале немного информации о сопернике «Уфы».
Соперник уфимской команды – люксембургский клуб «Прогрес Нидеркорн» из городка Нидеркорн (около 5 500 жителей), серебряный призер местного чемпионата. «Прогрес» - клуб с большой футбольной историей, в этом году 14 августа ему исполняется 99 лет. За это время клуб восемь раз участвовал в еврокубках, а в прошлом сезоне в первом раунде Лиги Европы одолел известную шотландскую команду «Глазго Рейнджерс».
В этом сезоне «Прогрес» уже добился исторического результата, пройдя два раунда Лиги Европы. Команда из Нидеркорна прошла сначала азербайджанскую «Габалу» (2:0, 0:1), а потом - венгерский «Гонвед» (0:1, 2:0). Голы забивали Майрон де Альмейда (два гола), Оливье Тилль и Янн Маркес.
Что соперник знает об «Уфе»
Главный тренер «Прогреса» Паоло Амодио вчера, 8 августа, на предматчевой пресс-конференции рассказал, что тренерский штаб знает об «Уфе»:
- Мы смотрели много видео с играми «Уфы». Это сильная физически, атлетичная команда, игроки много пробегают за матч. Предстоящая игра обещает быть очень тяжелой. Индивидуально никого выделить не могу, отмечу всю команду, которая хорошо организована и смотрится целостно.
Но потом добавил, что по игре с «Анжи» заметно выделялся Сильвестр Игбун (Слай).
На вопрос Медиакорсети, что важнее для «Прогреса» - забить в гостевом матче или не пропустить в домашнем (а гол на выезде ценнее, чем дома), Паоло Амодио рассмеялся:
- Хорошо бы сделать и то, и другое.
И тренер команды, и нападающий Александр Карапетян отметили высокое качество футбольного поля в Уфе.
- Поле здесь очень хорошее, никогда не видел такого хорошего синтетического газона, как в Уфе, - сказал Паоло Амодио.
Что «Уфа» знает о сопернике
- Команда соперника очень боевая, средний возраст 25—26 лет, в самом расцвете сил, - рассказал на предматчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Уфа» Сергей Томаров. - Стараются играть вперед, много вертикальных передач. Отмечу жажду борьбы. Они прошли непростых соперников, все эти факторы будем учитывать.
- Постараемся не пропустить дома – это ключевой момент, - сказал Сергей Томаров, - и попытаемся забить.
Игра будет боевой
Перед игрой, судя по словам тренеров обеих команд, настрой у игроков боевой. Подтвердили этот настрой и футболисты.
- У нас боевое настроение, еще разберем соперника и выйдем играть. Это очень важный матч для всей республики. Все это осознают, будем биться, - сказал уфимский полузащитник Азамат Засеев.
- У вас хорошее поле, постараемся на нем забить, - пообещал нападающий «Прогреса» Александр Карапетян.
Составы команд
В составе «Уфы» на поле могут выйти все игроки, за исключением Никитина, главный тренер клуба Сергей Томаров, отвечая на вопрос о травмированных футболистах:
- Все, за исключением Никитина, работают в общей группе, некоторых из них можно ждать уже завтра. Может выйти на поле и Боян Йокич, который успел получить две желтые карточки в еврокубках.
- Изначально была информация, что Йокич пропускает встречу, но после уточнения стало ясно, что сыграет. Дисквалификация здесь наступает после трех желтых карточек, пояснил Сергей Томаров.
Практически весь состав команды «Прогрес», в основном состоит из представителей Люксембурга и Франции, есть по одному игроку из Армении, Португалии, Бельгии, Боснии и Герцеговины.
Состав «Прогреса» можно посмотреть на фотографии. В Уфу не прилетел Кевин Кергер - из-за травмы.
Билеты на матч еще можно приобрести – в кассах стадиона «Нефтяник» и в онлайн-сервисе клуба. По данным на 11.00, в онлайн-продаже еще есть 6300 билетов.