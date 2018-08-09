"Уфа" одержала первую победу в еврокубках в матче с "Прогресом"

Но затем команда из Люксембурга стала больше времени проводить в атаках, и после подачи со штрафного удара Александр Карапетян головой переправил мяч в ворота Беленова. Хотя, возможно, он и не коснулся мяча, и тогда гол надо засчитать на пробившего штрафной Оливье Тилля.