"Уфа" одержала первую победу в еврокубках в матче с "Прогресом"

Первый тайм прошел при явном перевесе хозяев поля, уфимцы часто атаковали, но мяч не шел в ворота. "Уфа" создала немало опасных моментов в первые 20 минут игры.
Гости иногда остро контратаковали и могли отличиться на 27 минуте, но ди Альмейда пробил рядом со штангой.
А на 37 минуте Обляков обвел соперника и ворвался в штрафную, он отдал пас Карпу, тот - Слаю , и Сильвестр Игбун головой открывает счёт.
1:0 - "Уфа" ведёт в счете после первого тайма.
Вторая половина игры также проходила с преимуществом уфимской команды, второй гол после прорыва Слая по флангу забил Иван Обляков. Это произошло на 67 минуте матча.
Но затем команда из Люксембурга стала больше времени проводить в атаках, и после подачи со штрафного удара Александр Карапетян головой переправил мяч в ворота Беленова. Хотя, возможно, он и не коснулся мяча, и тогда гол надо засчитать на пробившего штрафной Оливье Тилля.
Уфимцы пытались развить преимущество, а гости могли сравнять счет на последней минуте матча, но мяч разминулся с воротами.
Окончательный счет встречи - 2:1 в пользу "Уфы".
Ответная игра в Люксембурге пройдет 16 августа. Перед "Уфой" стоит задача не проиграть в гостях.