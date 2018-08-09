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"Уфа" одержала первую победу в еврокубках в матче с "Прогресом"

9 августа 2018, 22:33
Первая игра третьего раунда Лиги Европы завершилась со счетом 2:1 в пользу уфимского клуба.

Первый тайм прошел при явном перевесе хозяев поля, уфимцы часто атаковали, но мяч не шел в ворота. "Уфа" создала немало опасных моментов в первые 20 минут игры.

Гости иногда остро контратаковали и могли отличиться на 27 минуте, но ди Альмейда пробил рядом со штангой.

А на 37 минуте Обляков обвел соперника и ворвался в штрафную, он отдал пас Карпу, тот - Слаю , и Сильвестр Игбун головой открывает счёт.

1:0 - "Уфа" ведёт в счете после первого тайма.

Вторая половина игры также проходила с преимуществом уфимской команды, второй гол после прорыва Слая по флангу забил Иван Обляков. Это произошло на 67 минуте матча.

Но затем команда из Люксембурга стала больше времени проводить в атаках, и после подачи со штрафного удара Александр Карапетян головой переправил мяч в ворота Беленова. Хотя, возможно, он и не коснулся мяча, и тогда гол надо засчитать на пробившего штрафной Оливье Тилля.

Уфимцы пытались развить преимущество, а гости могли сравнять счет на последней минуте матча, но мяч разминулся с воротами.

Окончательный счет встречи - 2:1 в пользу "Уфы".

Ответная игра в Люксембурге пройдет 16 августа. Перед "Уфой" стоит задача не проиграть в гостях.

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