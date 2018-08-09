Росприроднадзор пообещал раскрыть виновных в сливе нефтепродуктов в Белую

- По сливу нефтепродуктов, приняли в работу, - написал в сообществе «Центр общественных инициатив» Вконтакте житель Белорецка Константин Дунюшкин. - Работу ведут с прошлого месяца. Пробы отобраны, виновник выяснен. Ждём официального ответа в конце августа.
Слив нефтепродуктов в Белую в Белорецке за старыми цехами БЗРП (Белорецкого завода рессор и пружин) был обнаружен активистом утром 6 июля, после того как рыбаки рассказали об этом. Видео случившегося он разместил в соцсетях.
В тот же день он обратился с заявлением в Роспотребнадзор и передал специалистам пробы воды, взятые им возле сливной трубы, из которой и происходил сброс нефтепродуктов.
9 июля специалисты ФБУЗ «Центр эпидемиологии и гигиены» по поручению Роспотребнадора сами взяли пробы воды. А на днях активисту пришел ответ на его обращение. В нем говорится, что в пробах, представленных мужчиной, обнаружено наличие нефтепродуктов (14,4 мг/куб.дм). Об этом было экстренно доложено главе администрации Белорецкого района и местному управлению МЧС для принятия мер.
В повторных пробах воды, взятых 9 июля специалистами ФБУЗ «Центр эпидемиологии и гигиены», следов нефтепродуктов обнаружен не было, следует из ответа Роспотребнадзора.
Активист обратился в Росприроднадзор, где пообещали предоставить полную информацию по его обращению в конце августа.
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