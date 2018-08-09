Росприроднадзор пообещал раскрыть виновных в сливе нефтепродуктов в Белую

9 июля специалисты ФБУЗ «Центр эпидемиологии и гигиены» по поручению Роспотребнадора сами взяли пробы воды. А на днях активисту пришел ответ на его обращение. В нем говорится, что в пробах, представленных мужчиной, обнаружено наличие нефтепродуктов (14,4 мг/куб.дм). Об этом было экстренно доложено главе администрации Белорецкого района и местному управлению МЧС для принятия мер.