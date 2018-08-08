В Башкирии МЧС вновь объявили штормовое предупреждение

На территории республики сегодня, 8 августа, действует штормовое предупреждение. В Башкирии ожидаются грозы, ливни, местами град. Порывы ветра от 17 до 22 м/с. Напомним, вчера в Баймакском районе республике выпал сильный град. По сведениям Башгидромета завтра, августа, также ожидаются дожди, в отдельных районах ливни, град. Ветер северо-западный, северный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью 10-15°, днем 14-19°, по югу до 24°.