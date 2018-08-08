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В Башкирии МЧС вновь объявили штормовое предупреждение

8 августа 2018, 10:43
А синоптики обещали град, грозы, сильный ветер.

На территории республики сегодня, 8 августа, действует штормовое предупреждение. В Башкирии ожидаются грозы, ливни, местами град. Порывы ветра от 17 до 22 м/с. Напомним, вчера в Баймакском районе республике выпал сильный град. По сведениям Башгидромета завтра, августа, также ожидаются дожди, в отдельных районах ливни, град. Ветер северо-западный, северный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью 10-15°, днем 14-19°, по югу до 24°.

10 августа местами также пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью +5, +10°, днем 17-22°.

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