В Уфе из-за ливня затопило улицы в центре города

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Жилые дома не подтопило, однако ветер повалил несколько деревьев.
5 августа с 18:15 часов до 18:45 часов в Уфе прошел сильный ливень, из-за которого затопило несколько улиц. В пресс-службе МЧС сообщили, что подтопленных жилых домов, придомовых территорий и социально-значимых объектов нет.
Из-за разбушевавшейся стихии сломались несколько деревьев и затопило улицы Цюрупы, Ибрагимова, 50 лет СССР, 50 лет Октября, Султанова, З. Валиди. Ливневки от посторонних предметов очищали шесть бригад специализированного управления по ремонту и содержанию искусственных сооружений.
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Эвакуация людей не требовалась. Пострадавших и погибших нет. Сейчас работники «Горзеленхоза» убирают поваленные деревья.
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