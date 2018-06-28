После сегодняшнего ливня микрорайон Черниковка Уфы осталась под водой

После сегодняшнего ливня микрорайон Черниковка Уфы осталась под водойВидео
Сегодня, 17:00Зиля Аскерова
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Сегодня, 28 июня, в Уфе прошел сильный ливень. От него в особенности пострадала северная часть города.
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Сюжеты: Видео
В микрорайоне Черниковка под водой осталась улица Вологодская, сообщает ГТРК. Вода достигает до колен пешеходов, автомобилистам также нелегко пересекать улицу. Из-за дождя остановился ход трамваев.
Напомним, в селе Нагаево под Уфой молния стала причиной возгорания чердака частного дома.
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