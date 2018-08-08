В Башкирии инвесторам упростят порядок получения господдержки

В нём должны быть зафиксированы профильные виды деятельности, минимальный объём капвложений в проект, уровень заработной платы, её ежегодный прирост, количество создаваемых рабочих мест и т.д.По словам Лиры Игтисамовой, подтвердить своё право на льготу инвестор сможет по трём документам. Это заключение Минфина о представлении инвестором информации для оценки эффективности льгот, заключение Минэкономразвития о нахождении проекта в соответствующем перечне и объёме капвложений и справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам.– Главное, чтобы предприниматели в республике были довольны. Если они оценивают ситуацию позитивно, то тогда всё нормально, – подчеркнул Глава Башкортостана Рустэм Хамитов. – Поднять настроение бизнесу – трудная задача, но над этим нужно работать. В этой части, конечно же, резервы есть.