В Башкирии инвесторам упростят порядок получения господдержки

Основанием для этого послужил факт включения в один из соответствующих перечней – инвестиционных приоритетных проектов, индустриальных парков или технопарков. Поправки предполагают также ввести новый термин «инвестиционный приоритетный проект Республики Башкортостан», установить единый срок пользования льготами вне зависимости от капвложений – 10 лет (сейчас он варьируется от трёх до десяти лет), ограничить совокупный размер льгот по налогу на имущество и налогу на прибыль размером капитальных вложений в проект или суммой всех налогов, уплаченных в консолидированный бюджет республики.
В едином документе инвесторам предлагается установить все качественные количественные требования к индустриальным паркам, инвестпроектам, технопаркам.
В нём должны быть зафиксированы профильные виды деятельности, минимальный объём капвложений в проект, уровень заработной платы, её ежегодный прирост, количество создаваемых рабочих мест и т.д.По словам Лиры Игтисамовой, подтвердить своё право на льготу инвестор сможет по трём документам. Это заключение Минфина о представлении инвестором информации для оценки эффективности льгот, заключение Минэкономразвития о нахождении проекта в соответствующем перечне и объёме капвложений и справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам.– Главное, чтобы предприниматели в республике были довольны. Если они оценивают ситуацию позитивно, то тогда всё нормально, – подчеркнул Глава Башкортостана Рустэм Хамитов. – Поднять настроение бизнесу – трудная задача, но над этим нужно работать. В этой части, конечно же, резервы есть.
Напомним, ранее Рустэм Хамитов назвал поиск инвесторов одной из ключевых задач, которые необходимо решить в республике.
- Инвестиции (по данным за первый квартал – прим.) идут со снижением примерно на семь процентов к 2017 году, - сказал Рустэм Хамитов. - В прошлом году падение было круче – почти 17,5 процентов, в этом году – семь. Но в этом тоже ничего хорошего нет. Вы сами понимаете: темп снижения уменьшился, но присутствует.
Глава Башкирии напомнил о задачах, которые поставлены перед регионами новыми майскими указами президента страны.
- Ключевая задача – увеличение валового регионального продукта региона с 1,5 трлн до 2 трлн рублей, - подчеркнул он. - Этого невозможно добиться, если не будет инвестиций. Ситуацию по инвестициям я вам уже обрисовал. Поэтому не должно быть никаких ссылок на те или иные уважительные причины или обстоятельства. Мы обязаны выполнить свою работу качественно и в поставленные сроки.