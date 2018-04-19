Глава Башкирии подтвердил, что для «Индюшкина» найден новый инвестор

Сегодня, 19 апреля, в ходе прямой линии с главой Башкирии поступил вопрос от работника компании «Индюшкин», производившей индюшатину в Башкирии, которая стала банкротом и пришла в упадок.

Рустэм Хамитов заверил аудиторию, что для «Индюшкина» найден инвестор, который готов заняться оздоровлением предприятия, а кредиторы, которые предъявили «Индюшкину» претензии, пойдут на реструктуризацию долгов.

По словам Рустэма Хамитова, в правительство республики поступали обращения от собственников «Индюшкина» с просьбой о поддержке, но получила отказ.