Глава Башкирии подтвердил, что для «Индюшкина» найден новый инвестор
Он считает, что кредиторы пойдут на реструктуризацию долгов предприятия .
Сегодня, 19 апреля, в ходе прямой линии с главой Башкирии поступил вопрос от работника компании «Индюшкин», производившей индюшатину в Башкирии, которая стала банкротом и пришла в упадок.
Рустэм Хамитов заверил аудиторию, что для «Индюшкина» найден инвестор, который готов заняться оздоровлением предприятия, а кредиторы, которые предъявили «Индюшкину» претензии, пойдут на реструктуризацию долгов.
По словам Рустэма Хамитова, в правительство республики поступали обращения от собственников «Индюшкина» с просьбой о поддержке, но получила отказ.
- Самоуверенность в ведении бизнеса и недостаточная компетентность приводят к поражениям, - отметил Рустэм Хамитов. - Казалось бы, такой красивый проект был, но не пошел процесс. Правительство деньгами помогать не стало, потому что –то не тот случа. Бюджет предназначен для другого.