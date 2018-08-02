Могила для инвестиций: В Башкирии строителям должны 17 миллионов, заказчик - МУП

Заказчик – муниципальное унитарное предприятие – не рассчиталось с подрядчиком за выполненные работы. Пятый год супруги и партнеры по бизнесу Захаровы не могут получить своих денег.

Александр Захаров – человек, который немало сделал для Кумертау. Более 40 лет он занимается строительством. Построивший в Кумертау детские сады, школы и больницы, он не только не получил заслуженного признания, но и остался без работы, жилья и автомобиля. Причина этого – не кризис, не управленческие и финансовые просчеты, не рейдерский захват и не стихийное бедствие. Просто с предпринимателем не рассчитались за последние сданные им объекты. Неплательщик этот – не фирма-однодневка без имущества и юридического адреса, а вполне приличное, надежное, на первый взгляд, муниципальное предприятие «Стройзаказчик». Медиакорсеть решила разобраться в ситуации.

Строили, строили, строили…

Раньше тендеры на строительство в Кумертау получала фирма «Акрополь». Как правило, в качестве субподрядчика в возведении объектов всегда участвовал Александр Захаров. В 2013 году Александр Захаров начал работать с МУП «Стройзаказчик», которое было реорганизовано из отдела капитального строительства администрации Кумертау. Работать с новым юрлицом его попросил лично глава администрации Кумертау Борис Беляев. Каждый предприниматель знает, как осторожно нужно выбирать контрагентов. Но какие могут быть сомнения, когда в деле заинтересован сам глава администрации?

Первым объектом, который сдал «Стройзаказчику» Александр Захаров, стал трехэтажный дом для детей-сирот в поселке Маячный. Затем – дом в деревне Ира. Административное здание, прежде пустовавшее, было решено реконструировать под современные энергоэффективные квартиры для нуждающихся в жилье семей. То есть официально работы вел «Стройзаказчик», но на кадрах репортажа местной телекомпании отлично видно, кто на самом деле занимался реконструкцией. Вот сити-менеджер Кумертау инспектирует строительство, вот рядом стоит официальное лицо – тогдашний директор «Стройзаказчика» Егоров, и оба они внимательно слушают доклад Александра Захарова.

Этот дом Александру Захарову стоил 13 млн рублей. Чтобы завершить объект, он продал квартиру и взял кредит в банке и вложил все свои деньги в стройку. Перепланировка, новые окна, внутренняя отделка – все это сделано им. По словам директора МУП «Стройзаказчик» Егорова, в тот момент было уже 16 потенциальных покупателей на квартиры. Позже выяснилось, что «Стройзаказчик» пытался продавать квадратные метры в доме по завышенным ценам, в результате покупатели отказались от сделки.

«Стройзаказчик» с Александром Захаровым за дом в Ире не рассчитался. Предприниматель обратился в суд, который признал заявленные требования справедливыми. Исполнительный лист ушел в службу судебных приставов. Узнав об этом, глава попросил забрать документ, вспоминает Александр Захаров. Строители пошли ему на встречу, однако рассчитываться с ними никто не спешил. Пришлось снова отдать приставам исполнительный лист. Восемь месяцев документ пролежал без движения. И вот сейчас продать квартиры невозможно - дом в Ире вообще находится в залоге у банка. Директор «Стройзаказчика», очевидно, провернул эту операцию без ведома учредителя предприятия – администрации Кумертау?

По словам предпринимателя, после нескольких неоплаченных контрактов Борис Беляев предложил ему взяться за строительство нового дома, на улице Машиностроителей в Кумертау. После продажи коммерческого жилья пообещали расплатиться за все объекты. Захаров опять поверил и начал строить…

В результате и за этот дом ему не заплатили.

- Когда я приходил к главе Кумертау (раньше я был вхож, это сейчас я в опале), он вызывал директора «Стройзаказчика» и спрашивал: почему мы не платим? И сам же отвечал: ну, наверное, мы много налогов заплатили. А потом вообще заявил, что ничего не обещал нам, - рассказал Александр Захаров.

- Кстати, на самом деле они не заплатили все налоги – в числе кредиторов есть и налоговая инспекция, - замечает Альгиза, супруга и партнер по бизнесу Захарова.

Затем администрация вообще открестилась от своего МУП, предложив предпринимателю решать все вопросы в суде. Вот, в письме трехлетней давности, за подписью первого зама главы Ирины Головановой, сказано: «собственник имущества унитарного предприятия не отвечает по обязательствам своего унитарного предприятия».

В настоящее время «Стройзаказчик» находится в стадии ликвидации, инициировал банкротство Александр Захаров. Арбитражный суд признал справедливыми его требования, однако у МУП есть 16 кредиторов, в том числе кредиторы первой и второй очереди - Сбербанк и налоговая. Основные активы «Стройзаказчика» - в залоге. Оставшееся имущество предприятия выставлено на продажу, но с каждыми новыми торгами стоимость активов падает, и есть серьезные опасения, что всем кредиторам (а Захаров – самый крупный из них) денег не хватит.

Другой случай, когда с ним не рассчитались вовремя. По словам Александра Захарова, ранее он построил для главы Кумертау частный дом в деревне Шабагиш.

- Сами понимаете, если руководители настоятельно просят, отказаться нельзя, - рассказал он.

Строительство дома, оформленного на родственников главы, Борис Беляев курировал лично. Абсолютно все постройки сделаны Захаровыми. И за всю роскошь загородного особняка они получили всего 100 тысяч рублей. Оставшиеся 1,2 млн они смогли получить только через два года, после обращения в правительство Башкирии.

«Преднамеренное кидалово»

Сегодня долг перед Захаровым – более 17 млн рублей. Неожиданно для себя он стал меценатом, почти святым, построившим в республике несколько домов за свой счет. Он живет в съемной квартире, из которой не сегодня-завтра его выселят на улицу за неоплаченную аренду. Работать Захаровы больше не могут. Их деятельность связана с разъездами по районам Башкирии, а судебные приставы изъяли автомобиль за долги перед бюджетом.

Из-за нервотрепки, которая продолжается в течение пяти лет, серьезно пошатнулось здоровье Александра Михайловича. Денег на обследования – нет.

- Мы имели несчастье выступить подрядчиками в местном МУП, - объясняет Александр Захаров причину своих несчастий.

Банкротство «Стройзаказчика», как он считает, вызвано не рискованной финансовой политикой и управленческими просчетами – оно заранее спланировано.

- Все это просчитывали специалисты. Когда строительство начиналось, какие-то платежи были. Как только работы завершались, деньги пропадали, - говорит Александр Захаров, называя такой стиль работы «преднамеренным кидаловом».

Юрист Эльза Маулимшина, которая представляет интересы предпринимателей Башкирии в судах, рассказывает: из всех госучреждений МУПы сегодня – чуть ли не самые опасные.

- С 2016 года в нашей республике наметилась тенденция, когда свои обязательства по оплате уже оказанных услуг и полученного товара различные МУПы просто не исполняют, - рассказывает она. - Их контрагенты вынуждены дружно идти в суд и взыскивать долги через исполнительные производства. Малый бизнес, чтобы получить заработанное на государственных и муниципальных контрактах, вынужден нести дополнительные затраты.

- К сожалению, с каждым годом растет число предприятий, которые выиграли тендеры и аукционы, оказали услуги и поставили товар, а денег не получили, так как контрагент заявляет о недостаточности финансирования со стороны администрации либо уже находится на стадии банкротства, - отмечает Маулимшина. - Унитарные предприятия заключают контракты либо за пределами лимита финансирования, либо это именно администрация как учредитель МУП отказывается исполнять финансовые обязательства перед своим унитарным предприятием. Второй случай многие суды трактуют как преднамеренное банкротство и привлекают муниципальный орган к субсидиарной ответственности.

Сегодня успешный строитель «не вхож» в светлые кабинеты администрации. Он вообще персона нон грата в городе, он в опале. От прежней жизни остались воспоминания и многочисленные почетные грамоты и благодарности: за личный вклад в развитие социально-экономического развитие Кумертау от министра ЖКХ Афонина, от комитета по строительству и архитектуре, от самого Беляева, за вклад в развитие предпринимательской деятельности…

После взрыва в Урмане Александр Захаров со своими рабочими отстраивал разрушенные здания поселка, однако об этом мало кто знает.

- Открыто говорить об этом было запрещено, формально мы там были в качестве ИТР, - объясняет он.

Не так давно Александра Захарова хотели представить к званию почетного строителя, но пришел отказ – из-за неуплаченных налогов и взносов.

- Но он же не злостный неплательщик, эта задолженность возникла из-за того, что с ним не рассчитался «Стройзаказчик», - возмущается Альгиза Захарова.

Предприниматели все же очень надеются дождаться продажи имущества МУП и получить свои деньги, но при этом признаются: они уже никому и ни во что не верят. Особенно – в местную власть, полицию и суды.

Терпение у супругов почти закончилось, а количество проблем увеличивается со скоростью лавины: вот-вот накроет. И тогда, признается Альгиза Захарова, ей останется только пойти на крайние меры.

P.S. Пострадавшие от действий администрации предприниматели просят считать эту публикацию открытым обращением к главе республики Рустэму Хамитову. По их словам, в течение нескольких лет администрация Кумертау разрушает малый и средний бизнес, не рассчитываясь за социально значимые объекты. Не отвечая за учрежденные МУП и не пытаясь вмешиваться в их деятельность и решения, экономическая целесообразность и здравый смысл в которых зачастую отсутствует.

Все это дискредитирует власть в целом, на всех ее уровнях, уверены Захаровы. Ведь администрация фактически влезла в карман предпринимателям и не понесет за это никакой ответственности.