Гендиректор "Уфы" Газизов: Матч с "Прогресом" в Лиге Европе перенесли на 16 августа

Теперь график уфимской команды выглядит так: 9 августа - первый матч с "Прогресом" в Лиге Европы на стадионе "Нефтяник", 13 августа - матч с "Краснодаром" на том же стадионе в Уфе, 16 августа - ответный матч с "Прогресом" на стадионе в Дифферданже (Люксембург).