Гендиректор "Уфы" Газизов: Матч с "Прогресом" в Лиге Европе перенесли на 16 августа

Ответный матч третьего раунда Лиги Европы между "Уфой" и люксембургским "Прогресом" по согласованию сторон перенесен на 16 августа, сообщил корреспонденту РИА Новости генеральный директор уфимского футбольного клуба Шамиль Газизов.
Тем самым была решена и возникшая проблема с переносом матча третьего тура чемпионата России с "Краснодаром", запланированного ранее на 13 августа.
УЕФА назначило ответный матч с "Прогресом" на 14 августа. Тогда пришлось бы переносить матч в отечественном чемпионате - с "Краснодаром", но этот клуб выступил против. Тогда уфимский клуб обратился в УЕФА с просьбой перенести игру на 16 августа.
- Ситуация разрешилась. Мы по договоренности со всеми сторонами ("Уфа", "Прогрес" и УЕФА) решили, что проведем матч еврокубка 16 августа в 19:00 (по местному времени) на муниципальном (резервном) стадионе люксембургской команды, - сказал Шамиль Газизов.
Теперь график уфимской команды выглядит так: 9 августа - первый матч с "Прогресом" в Лиге Европы на стадионе "Нефтяник", 13 августа - матч с "Краснодаром" на том же стадионе в Уфе, 16 августа - ответный матч с "Прогресом" на стадионе в Дифферданже (Люксембург).