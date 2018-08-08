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Гендиректор "Уфы" Газизов: Матч с "Прогресом" в Лиге Европе перенесли на 16 августа

8 августа 2018, 16:25
Ранее назначенная дата ответного матча (14 августа) не позволяла "Уфе" сыграть в чемпионате России с "Краснодаром".

Ответный матч третьего раунда Лиги Европы между "Уфой" и люксембургским "Прогресом" по согласованию сторон перенесен на 16 августа, сообщил корреспонденту РИА Новости генеральный директор уфимского футбольного клуба Шамиль Газизов.

Тем самым была решена и возникшая проблема с переносом матча третьего тура чемпионата России с "Краснодаром", запланированного ранее на 13 августа.

УЕФА назначило ответный матч с "Прогресом" на 14 августа​​​. Тогда пришлось бы переносить матч в отечественном чемпионате - с "Краснодаром", но этот клуб выступил против. Тогда уфимский клуб обратился в УЕФА с просьбой перенести игру на 16 августа.

- Ситуация разрешилась. Мы по договоренности со всеми сторонами ("Уфа", "Прогрес" и УЕФА) решили, что проведем матч еврокубка 16 августа в 19:00 (по местному времени) на муниципальном (резервном) стадионе люксембургской команды, - сказал Шамиль Газизов.

Теперь график уфимской команды выглядит так: 9 августа - первый матч с "Прогресом" в Лиге Европы на стадионе "Нефтяник", 13 августа - матч с "Краснодаром" на том же стадионе в Уфе, 16 августа - ответный матч с "Прогресом" на стадионе в Дифферданже (Люксембург).

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