Верховный суд Башкирии отказал активистке в деле по рутению

— Кировский районный суд в возбуждении дела полностью отказал. Примечательно, что и в Роспотребнадзоре республики, и в минздраве мне заявили, что не уполномочены сообщать о подобных выбросах. Получается, никто ни за что не отвечает, и если случится радиоактивная катастрофа, то люди о не знать, видимо, не будут. Исковое заявление я составляла согласно отчетам Росгидромета. Единственное, чего я смогла добиться — так это, что в Уфе теперь чаще стали заявлять о радиационной обстановке, хотя раньше это делали раз в месяц. Решение вступило в законную силу, не знаю, есть ли смысл бороться дальше, если ни одного чиновника это вообще никак не интересует, у меня одной на это не так много сил, — сетует гражданская активистка.