Верховный суд Башкирии отказал активистке в деле по рутению

Posted 7 августа 2018, 05:36
Published 7 августа 2018, 05:36
Modified 3 февраля, 06:57
Updated 3 февраля, 06:57
Накануне в Верховном суде состоялось заседание по делу о выбросах рутения-106, который также был замечен на территории нашей республики осенью 2017 года. Напомним, ранее суд Кировского района Уфы не удовлетворил иск волонтера штаба Навального Ольги Комлевой к органам власти по поводу их бездействия во время выброса радиоактивного изотопа рутений-106.
Активистка в своей жалобе требовала признать незаконным бездействие прокуратуры Уфы, выразившееся в том, что она «не возбудила административное производство в отношении должностных лиц, виновных в сокрытии информации о повышенном содержании изотопа рутений-106 на территории республики в осенью 2017 года» и не привлекла к ответственности «лиц, виновных в отсутствии средств мониторинга окружающей среды по определению радиационного фона загрязнения в Уфе».
В Верховном суде активистке также отказались удовлетворять апелляционную жалобу, об этом Ольга Комлева заявила в эфире программы «Уфимский разворот» в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе».
— Вся история началась осенью 2017 года, когда ряд европейских изданий заявили о том, что на территории страны, в том числе и нашей республики (примерно около п. Дема-Уфа, согласно отчетам ФГБУ НПО «Тайфун», проводящего исследования по содержанию радиоактивных веществ в атмосфере), был замечен рутений-106.
Тогда я написала жалобу в Роспотребнадзор РБ, в прокуратуру Кировского района Уфы, затем и республики, с целью привлечь к ответственности чиновников, которые не известили граждан о выбросах и принять меры для того, чтобы подобного больше не происходило, — рассказывает активистка.
— Кировский районный суд в возбуждении дела полностью отказал. Примечательно, что и в Роспотребнадзоре республики, и в минздраве мне заявили, что не уполномочены сообщать о подобных выбросах. Получается, никто ни за что не отвечает, и если случится радиоактивная катастрофа, то люди о не знать, видимо, не будут. Исковое заявление я составляла согласно отчетам Росгидромета. Единственное, чего я смогла добиться — так это, что в Уфе теперь чаще стали заявлять о радиационной обстановке, хотя раньше это делали раз в месяц. Решение вступило в законную силу, не знаю, есть ли смысл бороться дальше, если ни одного чиновника это вообще никак не интересует, у меня одной на это не так много сил, — сетует гражданская активистка.
Напомним, «Медиакорсеть» также много писала об этой теме. В контексте нашего региона, данная информация больше всего встревожила тем, что исследования содержания опасных радиоактивных элементов в атмосфере проводятся с серьезными задержками от двух недель и более. В то время, как стратегический комбинат расположен всего в каких-то полутора сотне километров от границы с Башкирией.