В Башкирии суд отказал активистке Ольге Комлевой в иске по выбросу рутения

Об этом сообщает издание “Идел.Реалии”.

Активистка в своей жалобе требовала признать незаконным бездействие прокуратуры Уфы, выразившееся в том, что она "не возбудила административное производство в отношении должностных лиц, виновных в сокрытии информации о повышенном содержании изотопа рутений-106 на территории республики в осенью 2017 года" и не привлекла к ответственности "лиц, виновных в отсутствии средств мониторинга окружающей среды по определению радиационного фона загрязнения в Уфе", пишет издание.

Заседание суда, рассматривавшего иск Ольги Комлевой, состоялось 25 мая. Активистка намерена не сдаваться и обжаловать его в апелляции.

Напомним, речь идет о рутениевом дожде, который прошел над Уфой осенью 2017 года. Власти об этом сообщили с большим запозданием после того, как в Европе образовалось радиоактивное облако, по данным западных СМИ, пришедшее с территории между Волгой и Уралом. Российские экологи предположили, что виновник загрязнения – комбинат "Маяк", расположенный в Челябинской области. Однако Ростехнадзор опроверг это предположение.

В министерстве экологии позже заявили, что дождь со следами рутения, прошедший над Уфой, был безопасным. Ситуация также рассматривалась на правительственном часе в Госсобрании Башкирии.

Актвисты штаба Навального не поверили чиновникам. Ольга Комлева несколько раз обращалась в прокуратуры Уфы и Башкирии с просьбой проверки действий должностных лиц, виновных в сокрытии информации о повышенном содержании изотопа рутений-106 в атмосфере. Она требовала обязать органы власти "публиковать сведения о повышении радиационного фона или ином загрязнении окружающей среды в Уфе немедленно, в день обнаружения информации".