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В Башкирии суд отказал активистке Ольге Комлевой в иске по выбросу рутения
Сюжеты:
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Vybros ruteniya 106 soobschenie o skachke radiacii v krasnoyarskom krae prokommentirovali v rospotrebnadzore 1

В Башкирии суд отказал активистке Ольге Комлевой в иске по выбросу рутения

Сегодня, 18:03ОбществоЗиля Аскерова
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