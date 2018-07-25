В Башкирии на торги выставили машину для снятия копыт и очиститель хвостов

На торгах 13 августа будет выставлено 16 лотов. В том числе продадут машину для снятия копыт (начальная цена 156 900 руб) и очиститель для шерстяных субпродуктов (для шпарки, очистки от шерсти, волоса и мойки субпродуктов (путовых суставов, ушей, губ,ног, хвостов) (начальная цена 213 500 руб).