В Башкирии на торги выставили машину для снятия копыт и очиститель хвостов

Posted 25 июля 2018, 05:17
Published 25 июля 2018, 05:17
Modified 17 октября 2022, 19:36
Updated 17 октября 2022, 19:36
О торгах по реализации арестованного имущества должников сообщили в пресс-службе УФССП по РБ.
На торгах 13 августа будет выставлено 16 лотов. В том числе продадут машину для снятия копыт (начальная цена 156 900 руб) и очиститель для шерстяных субпродуктов (для шпарки, очистки от шерсти, волоса и мойки субпродуктов (путовых суставов, ушей, губ,ног, хвостов) (начальная цена 213 500 руб).
Также на торги выставят УАЗ Патриот, 2014 года выпуска, Камаз, 2012 года, трактор Беларус-1220.3, 2013 года и другие транспортные средства.
С полным перечнем реализуемого имущества, с информацией о месте и времени проведения торгов можно ознакомиться на сайте Torgi.gov, страницах газеты «Республика Башкортостан» и на сайтах торгующих организаций.
Торги состоятся 13 августа по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, 99/3, на втором этаже в актовом зале.