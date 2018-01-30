В Башкирии на торги выставлена недвижимость должников

Торги пройдут 15 февраля.

В Башкирии на 15 февраля назначены торги по продаже недвижимости должников, сообщили в пресс-службе судебных приставов. На продажу выставлены жилые дома и квартиры.

Начальная цена жилого дома общей площадью 320 кв м, который расположен в деревне Суровка Уфимского района, составляет 8,64 млн руб. Общая площадь участка – 1 тыс кв м. Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 432 тыс руб.

Начальная цена жилого дома общей площадью 485,6 кв м в поселке Чесноковка оценен в 18,4 млн руб, сумма задатка – 920,12 тыс руб.

Квартира общей площадью 52,7 кв м по улице Караиделькой в Уфе – 3,72 млн руб, сумма задатка – 186,2 тыс руб и т. д.