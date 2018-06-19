В Великобритании картину Малевича выставят на торги за 10 млн евро

В среду в Лондоне пройдут торги Аукционного дома Christie's.

Одним из лотов аукциона будет картина «Пейзаж» кисти Казимира Малевича. Об этом 19 июня пишет газета «Известия».

Малевич написал картину гуашью на бумаге формата 106 на 106 сантиметров. «Пейзаж» относится к «красной серии» его работ. Эти картины отличаются энергичными мазками и выразительными цветами. Данный способ написания картин стал предшественником супрематизма.

Эксперты Christie's сообщили, что в 1910 годах Казимир Малевич создал целый ряд полотен, нарисованных яркой гуашью. Картины рассказывали о жизни крестьян. В произведения художника этого периода ощущается влияние на него Поля Сезанна и Анри Матисса.

Картина «Пейзаж» вымышлена. Она не показывает сцены из реального мира. Это полотно Малевича первый раз было представлено на «Московском салоне», проходившем с февраля по март 1911 года. Позже картина демонстрировалась на выставках в Санкт-Петербурге и Берлине.