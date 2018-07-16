В Уфе сотрудники ЗАГСа назвали самые модные и самые редкие детские имена

Posted 16 июля 2018, 05:22
Published 16 июля 2018, 05:22
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
Специалисты отдела ЗАГС Демского района Уфы сообщили через пресс-службу администрации столицы информацию о самых популярных и самых редких именах, которые родители давали детям сейчас в первой половине 2018 года.
Как оказалось, в этом году новорожденным мальчикам чаще давали имена Амир, Аскар, Даниил, Кирилл, а девочкам - София, Милана, Анна, Виктория.
Самые редкие имена - Ян, Яков, Юлай, Эрик, а также Юлия, Юлиана, Эсмира, Эмма.
Для справки По официальным данным, в Башкирии за первые пять месяцев 2018 года на свет появились 19 341 малыш. Больше всего малышей родилось в Уфе — 5416, Стерлитамаке — 1248 и Нефтекамске — 692.