Ялалов поручил выяснить имена всех известных людей, родившихся в Уфе

Ирек Ялалов поручил своим подчиненным проанализировать информацию об известных людях, родившихся в Уфе. По его мнению, многие имена должны быть широко известны жителям города.

Как дал понять глава администрации Уфы Ирек Ялалов, следует увековечить память даже тех известных людей, которые просто родились в Уфе, пусть даже в дальнейшем они не имели к городу никакого отношения.

- Довлатову в Питере, например, памятник открыли, - привел пример Ялалов. - И вообще не надо упираться только в известных личностей советского периода. Очень многие горожане добились значительных успехов, кто-то даже неплохую карьеру в Голливуде сделал. Город становится городом, только когда у него есть историческая память.

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