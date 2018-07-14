Башстат: республику с начала года покинули 50,5 тысяч человек

- Всего мигрантов Республики Башкортостан по итогам 2016 года: прибывших – 123 тысячи, выбывших – 129 тысяч человек, - привел цифры Хамитов. - Минус 6 тысяч человек. По Татарстану прибывших – 80 тысяч, выбывших – 77 тысяч человек. Откуда у нас в республике такие большие миграционные потоки? Задаю вопрос нашей науке, нашим учёным, министерствам: почему у нас в полтора раза больше прибывших и в полтора раза больше выбывших по сравнению с Татарстаном? Давайте сравним с Самарой – немаленькая область, промышленно развитая. Прибывших – 60 тысяч, выбывших – 58 тысяч человек. У нас 123 тысячи прибывших, а там в два раза меньше, - резюмировал Рустэм Хамитов.