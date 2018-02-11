Башкортостанстат порадовал данными о миграции населения из Башкирии
Сегодня, 14:58ОбществоТатьяна МайороваФото: ufacity.info
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Показатель миграционной убыли населения из региона стал существенно меньше.
По данным Башкортостанстата, по итогам минувшего 2017 года из Башкирии за пределы республики уехали 53,6 тысячи жителей республики. Уточняется, что в Башкирию из других регионов на жительство переехала 51 тысяча человек.
Таким образом несложно подсчитать, что общая миграционная убыль населения в регионе составила в прошлом году 2 607 человек. По итогам 2016 года этот показатель был значительно больше - 7 390 человек.
При этом около 93 тысяч человек в течение 2017 года мигрировали внутри республики. Миграционный прирост населения был отмечен в семи муниципальных районах и в трех городах — Уфе, Нефтекамске и Сибае.
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