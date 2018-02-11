Башкортостанстат порадовал данными о миграции населения из Башкирии

Показатель миграционной убыли населения из региона стал существенно меньше.

По данным Башкортостанстата, по итогам минувшего 2017 года из Башкирии за пределы республики уехали 53,6 тысячи жителей республики. Уточняется, что в Башкирию из других регионов на жительство переехала 51 тысяча человек.

Таким образом несложно подсчитать, что общая миграционная убыль населения в регионе составила в прошлом году 2 607 человек. По итогам 2016 года этот показатель был значительно больше - 7 390 человек.