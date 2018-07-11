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Заместитель полпреда ПФО разбился в авиакатастрофе

11 июля 2018, 09:58
Крушение произошло днем 10 июня в Кировской области.

Самолет Zlin Z 142, принадлежащий Авиакомпании «Вяткаавиа», произвел жесткую посадку на взлетно-посадочной площадке Кучаны. По данным «Башинформа», на борту воздушного судна находился заместитель полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев и пилот-инструктор. Они получили травмы и были немедленно госпитализированы в больницу.

В пресс-службе Приволжской прокуратуры сообщили, что по данному факту начата проверка. На месте ЧП работает следственная группа, выясняются все причины и обстоятельства случившегося.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
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