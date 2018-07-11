Заместитель полпреда ПФО разбился в авиакатастрофе

Самолет Zlin Z 142, принадлежащий Авиакомпании «Вяткаавиа», произвел жесткую посадку на взлетно-посадочной площадке Кучаны. По данным «Башинформа», на борту воздушного судна находился заместитель полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев и пилот-инструктор. Они получили травмы и были немедленно госпитализированы в больницу.