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В Башкирии собрали деньги для семей погибших в авиакатастрофе Ан-148
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В Башкирии собрали деньги для семей погибших в авиакатастрофе Ан-148

Сегодня, 15:01ОбществоРазиф АбдуллинФото: gkchs.bashkortostan.ru
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