В Башкирии собрали деньги для семей погибших в авиакатастрофе Ан-148

В Башкирии завершили сбор добровольных пожертвований в помощь семьям погибших в авиакатастрофе Ан-148, сообщили в госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Самолет рейсом «Москва – Орск» потерпел крушение 1 февраля вскоре после вылета из аэропорта «Домодедово».

На борту находилось 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших были и два уроженца Башкирии: Крискентия Алексеенко и Юрий Ямаев.

Жители и организации Башкирии всего собрали 456,5 тысяч рублей.