В Башкирии найден убийца мужчины, пропавшего при продаже автомобиля

По версии следствия, утром 3 июля Максим уехал на встречу с потенциальным покупателем своего автомобиля в Ишимбайском районе. Следователи пришли к выводу, что злоумышленник, который заранее спланировал завладеть автомобилем и продать его на запчасти, специально назначил встречу в безлюдном месте. Оказавшись там, он несколько раз ножом ударил Максима, а также выстрелил в него из обреза двуствольного ружья. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Его автомобиль подозреваемый отогнал в гараж своих родственников, а тело спрятал в подвале заброшенного гаража в Ишимбае.